Белгородцев ожидает тёплая рабочая неделя

В Белгороде небольшой дождь пройдёт ближе к ночи воскресенья. С понедельника над городом будет ясное небо, а температура к четвергу поднимется до +30 °С.
В понедельник воздух прогреется до 24 градусов выше нуля. Потом каждый день столбик термометра будет подниматься на два градуса выше. В День города праздничному концерту с участием «Ночных снайперов» и фейерверку непогода тоже не грозит.
Старооскольцев тоже ожидает дождь в ночь на понедельник. Дальше будет небольшая облачность и без осадков. В четверг, 6 августа, синоптики ожидают до +30 °С.
В Валуйках в понедельник возможен совсем небольшой дождь. Зато +30 будет уже в среду, а в четверг и пятницу — ещё теплее. Такая же погода будет и в Новом Осколе.