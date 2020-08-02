Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородцев ожидает тёплая рабочая неделя

2 августа 2020, 16:03
Фото: Бел.Ру
С понедельника по пятницу осадков в регионе не ожидается, сообщили в Гидрометцентре.

В Белгороде небольшой дождь пройдёт ближе к ночи воскресенья. С понедельника над городом будет ясное небо, а температура к четвергу поднимется до +30 °С.

В понедельник воздух прогреется до 24 градусов выше нуля. Потом каждый день столбик термометра будет подниматься на два градуса выше. В День города праздничному концерту с участием «Ночных снайперов» и фейерверку непогода тоже не грозит.

Старооскольцев тоже ожидает дождь в ночь на понедельник. Дальше будет небольшая облачность и без осадков. В четверг, 6 августа, синоптики ожидают до +30 °С.

В Валуйках в понедельник возможен совсем небольшой дождь. Зато +30 будет уже в среду, а в четверг и пятницу — ещё теплее. Такая же погода будет и в Новом Осколе.

#Новости#Жара#Погода в Белгородской области#Старый Оскол#Погода в Белгороде#Новости Старого Оскола#Новости Белгорода#Погода#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18