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Новый тренер «Локомотива» приглашает форварда «Монако» Йоветича

8 июня 2020, 10:22
Фото: pxhere.com
30-летний черногорец – лучший бомбардир своей национальной сборной.

Черногорский нападающий «Монако» Стеван Йоветич может продолжить карьеру в московском «Локомотиве». Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на сообщения сербской прессы.

Приглашение Йоветича якобы является инициативой нового главного тренера железнодорожников серба Марко Николича.

«Монако», в свою очередь, не против расстаться с футболистом, который большую часть минувшего сезона пропустил из-за разрыва крестообразных связок колена, сыграв лишь 9 матчей и забив 2 мяча в чемпионате Франции 2019/20.

В прошлом черногорец играл за миланский «Интер», «Манчестер Сити», «Фиорентину» и белградский «Партизан».

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