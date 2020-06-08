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Главы Тверской области и «Россетей» подняли проблему профилактики пожаров в регионе

8 июня 2020, 18:19
Фото: rosseti.ru/press
Глава энергокомпании «Россети» Павел Ливинский принял участие в проверке готовности к сезону пожаров Тверской области. Мероприятия прошли под руководством министра МЧС РФ Евгения Зиничева.

Ливинский облетел территорию, совершил осмотр сил, а также поучаствовал в координационном совещании, где рассказал о ходе противопожарной подготовки электросетевой инфраструктуры региона. Помимо этого, в рамках рабочего визита Ливинский встретился с главой региона Игорем Руденей.

«В ГК «Россети» был внедрен риск-ориентированный подход для определения пожароустойчивости регионов. Это позволяет эффективно определять перечень мер для обеспечения безопасного и надежного электроснабжения потребителей», - передает слова Ливинского NewsNN.

В филиале «Россети Центр» – «Тверьэнерго» на 2018-2020 годы запланировали расчистить свыше 19 тысяч гектаров и расширить более 2 тысяч гектаров просек ВЛ напряжением до 110 киловольт. Бюджет мероприятий, направленных на усиление пожароустойчивости, сейчас составляет приблизительно 1,1 млрд рублей.

Помимо этого, участвовавшие во встрече выступили в поддержку стратегии холдинга о консолидации электросетей в регионах присутствия. По их мнению, это положительно сказывается на надежности энергоснабжения и качестве услуг.

Глава МЧС Евгений Зиничев сделал особый акцент на межведомственное сотрудничество в процессе исполнения мероприятий, нацеленных на профилактику пожарной опасности.

«Мы обеспокоены степенью готовности к пожароопасному периоду бесхозных объектов электросетей, сетей СНТ и небольших ТСО. Требуется проработка вопроса по поводу объединения сетей - это позволит применить к любому сетевому активу унифицированные требования по техническому состоянию и надежности электроснабжения», - сказал он.

Сегодня ситуация в Тверской области по пожарам на 100% отвечает прогнозным показателям и сохраняется стабильной. Как рассказал глава региона Игорь Руденя, уже создали многоступенчатую систему защиты от лесных пожаров (с конца марта по 1 июля в регионе действует особый режим пожароопасности). Вместе с муниципалитетами реализуются профилактические мероприятия, вследствие чего стабилизируется ситуация с палами травы. При этом в регионе выделяют дополнительные денежные средства с целью привлечения техники МЧС для патруля в лесных зонах.

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