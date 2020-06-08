Главы Тверской области и «Россетей» подняли проблему профилактики пожаров в регионе

Сегодня ситуация в Тверской области по пожарам на 100% отвечает прогнозным показателям и сохраняется стабильной. Как рассказал глава региона Игорь Руденя, уже создали многоступенчатую систему защиты от лесных пожаров (с конца марта по 1 июля в регионе действует особый режим пожароопасности). Вместе с муниципалитетами реализуются профилактические мероприятия, вследствие чего стабилизируется ситуация с палами травы. При этом в регионе выделяют дополнительные денежные средства с целью привлечения техники МЧС для патруля в лесных зонах.