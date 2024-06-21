Чуть более 250 тысяч: сколько юных белгородцев подпадут под выплату к 1 июня

Согласно документу, право на получение выплаты сможет иметь один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что выплату к празднику предлагается осуществлять каждый год, начиная с 2025-го. Она позволит взрослым «подарить детям ещё один повод для радости и улыбки», а также станет ещё одним напоминанием о необходимости соблюдения прав и интересов детей.