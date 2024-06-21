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Published Сегодня, 14:39

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Чуть более 250 тысяч: сколько юных белгородцев подпадут под выплату к 1 июня

Чуть более 250 тысяч: сколько юных белгородцев подпадут под выплату к 1 июня

21 июня 2024, 14:39
Фото: Изображение Midjourney
В Госдуму внесли проект о ежегодной выплате в размере 20% прожиточного минимум ко Дню защиты детей на каждого ребёнка до 16 лет с гражданством РФ. Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько детей смогут получить средства в случае принятия закона.

Законопроект о ежегодной выплате в размере 20% прожиточного минимума ко Дню защиты детей на каждого ребёнка до 16 лет с гражданством РФ внесли в Госдуму.

Согласно документу, право на получение выплаты сможет иметь один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что выплату к празднику предлагается осуществлять каждый год, начиная с 2025-го. Она позволит взрослым «подарить детям ещё один повод для радости и улыбки», а также станет ещё одним напоминанием о необходимости соблюдения прав и интересов детей.

Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько детей смогут получить средства в случае принятия закона. По данным Белгородстата, на 1 января 2024 года в регионе проживало 245 700 детей в возрасте от 0 од 15 лет. На 1 января прошлого года цифра составляла 252 710 человек.

На начало прошлого года наибольшее число жителей младше трудоспособного возраста проживало в Белгороде, Белгородском районе, Губкинском, Старооскольском и Шебекинском округах. А меньше всего детей в возрасте до 16 лет было в Красненском, Краснояружском, Вейделевском, Ивнянском и в Борисовском районах.

По итогам Всероссийской переписи населения 2020 года (по состоянию на 1 октября 2021 года) 219 818 детей от 0 до 15 лет имели гражданство России, а 192 человека — иностранные граждане.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Прожиточный минимум#Дети#Госдума#Родители#Законопроект#Эксклюзив#Социальные выплаты#Белгород#Всероссийская перепись населения
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