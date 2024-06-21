Останется ли пешеходный переход через Ватутина: что изменилось по ходу реконструкции?

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
На проспекте Ватутина, где сейчас проходит реконструкция перекрёстка с улицей 5 Августа, опять изменения. Светофоры и пешеходный переход как будто убрали из плана. Такая же судьба и у велопереезда.
На предполагаемом переходе через Ватутина убрали светофор для пешеходов и велосипедистов.
Через съезд к бизнес-центру «Панорама» от Ватутина в сторону центра оставили пешеходные переходы и велосветофоры.
Знак «Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения» со стороны нового моста на Харгору заменили на такой же знак, но перечёркнутый. Хотя в другую сторону по этому же пути он остался.
По данным прокуратуры Белгородской области, изменения в устройство перекрёстка мэрия внесла без согласования с ГАИ.
Вероятно, поэтому планы по реконструкции поменялись и пешеходного перехода с велопереездом через Ватутина напротив IT-проекта «Школы 21» не будет.
Напомним, что ближайший к образовательному учреждению переход это пешеходный мост, который вскоре закроют на реконструкцию. Даже по нему общий путь, чтобы попасть на другую сторону, составляет 400 метров. Теперь чтобы перейти дорогу в этом месте, придётся подниматься аж до улицы Костюкова.
Напомним, что в проекте в этом месте должны были появиться автобусные остановки. Их судьба пока непонятна.
Какие изменения могла принести реконструкция, объяснил Константин Кошкин в этом материале. Мы сделаем запросы в ГАИ и в мэрию для прояснения ситуации.