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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

На проспекте Ватутина в Белгороде снова проблемы с реконструкцией

Останется ли пешеходный переход через Ватутина: что изменилось по ходу реконструкции?

21 июня 2024, 06:38
Фото: Алёна Мальцева / bel.ru

На проспекте Ватутина в Белгороде снова проблемы с реконструкцией

Сразу двух светофоров для пешеходов и велосипедов не стало на перекрёстке проспекта Ватутина и улицы 5 Августа. Ранее ГАИ сообщило, что ремонт с ними не согласовали. Останутся ли белгородцы без перехода через проспект?

На проспекте Ватутина, где сейчас проходит реконструкция перекрёстка с улицей 5 Августа, опять изменения. Светофоры и пешеходный переход как будто убрали из плана. Такая же судьба и у велопереезда.

На предполагаемом переходе через Ватутина убрали светофор для пешеходов и велосипедистов.

Перекрёсток 4 апреляПерекрёсток 4 апреля
Перекрёсток 20 июняПерекрёсток 20 июня
Перекрёсток 4 апреля
Фото: Алёна Мальцева / bel.ru

Через съезд к бизнес-центру «Панорама» от Ватутина в сторону центра оставили пешеходные переходы и велосветофоры.

Знак «Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения» со стороны нового моста на Харгору заменили на такой же знак, но перечёркнутый. Хотя в другую сторону по этому же пути он остался.

Фото: Алёна Мальцева / bel.ru

По данным прокуратуры Белгородской области, изменения в устройство перекрёстка мэрия внесла без согласования с ГАИ.

Вероятно, поэтому планы по реконструкции поменялись и пешеходного перехода с велопереездом через Ватутина напротив IT-проекта «Школы 21» не будет.

Напомним, что ближайший к образовательному учреждению переход это пешеходный мост, который вскоре закроют на реконструкцию. Даже по нему общий путь, чтобы попасть на другую сторону, составляет 400 метров. Теперь чтобы перейти дорогу в этом месте, придётся подниматься аж до улицы Костюкова.

Напомним, что в проекте в этом месте должны были появиться автобусные остановки. Их судьба пока непонятна.

Какие изменения могла принести реконструкция, объяснил Константин Кошкин в этом материале. Мы сделаем запросы в ГАИ и в мэрию для прояснения ситуации.

Фото: Алёна Мальцева / bel.ru
На реконструируемом проспекте Ватутина в Белгороде вновь заметили изменения
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