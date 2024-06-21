Останется ли пешеходный переход через Ватутина: что изменилось по ходу реконструкции?

Напомним, что ближайший к образовательному учреждению переход это пешеходный мост, который вскоре закроют на реконструкцию. Даже по нему общий путь, чтобы попасть на другую сторону, составляет 400 метров. Теперь чтобы перейти дорогу в этом месте, придётся подниматься аж до улицы Костюкова.