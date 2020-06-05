В субботу жителям Белгородской области обещают туман и жару

В Белгородской области 6 июня ожидаются кратковременные дожди с грозами. Влажная погода поспособствует образованию густого тумана, особенно в низинах и вблизи водоёмов.
Температура воздуха ночью составит от +10 °С до +15 °С. Днём столбик термометра покажет +28 °С. Ветер будет дуть южной четверти со скоростью около 13 м/с. Усилений и порывов ветра не прогнозируется, но они могут возникать во время грозы.
Белгородцев просят не разжигать костры и осторожно обращаться с огнём, а также соблюдать меры осторожности на водных объектах.