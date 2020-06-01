«Единая Россия» переводит проекты по поддержке детей в «цифру»

По словам секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака, будущее страны зависит от той работы, которая сейчас ведется для воспитания и развития детей.
«Поэтому «Единая Россия» уделяет этому вопросу особое внимание – и с точки зрения законотворческой деятельности, и при реализации партийных проектов. Здесь необходим комплексный подход – не только решение вопросов в моменте, но и меры, направленные на перспективу», - подчеркнул Турчак.
Напомним, в феврале текущего года члены «Единой России» поддержали инициативу президента об обеспечении учащихся начальных школ бесплатным горячим питанием. Депутаты ЕР единогласно одобрили новый закон, и уже с 1 сентября школьников будут бесплатно кормить в большинстве субъектов РФ, пишет mkset.ru.
Далее был принят закон, который обязывает региональные администрации создавать электронные списки очередности в детских садах и школах. Статистики заявляют, что в настоящее время, практически по всей стране, нет очередей в детсадах. Кроме этого, создаются места в яслях для детей возраста до 3 лет.
Еще одна законодательная инициатива, за которую голосовали депутаты «Единой России» – запрет водителям общественного транспорта высаживать детей, если у них нет денег на проезд. Также единороссы поддержали закон, позволяющий правоохранителям осуществлять поиск пропавших детей по геолокации их сотовых телефонов. Сейчас партийцы добиваются запрета на продажу снюсов (нюхательных никотиносодержащих смесей) на территории всей России.
Важный закон, который внесен в Госдуму одним из последних, касается бессрочных льгот для детей-сирот при поступлении в вузы. В настоящее время эта норма действует только до конца 2020 года.
Как сообщает официальный партийный сайт er.ru, партия помогает детям, не только принимая важные законы. Вот уже несколько лет действуют проекты ЕР «Детский спорт» и «Строительство ФОКов». Например, в прошлом году было создано 628 школьных спортклубов, 407 открытых спортплощадок и отремонтировано 745 спортзалов. Работы коснулись сотен сельских школ. Из госбюджета на эти цели было выделено около 1,5 млрд рублей.
«Особенно в Белгородской области поддерживается многодетная семья, как символ ответственного родительства, надежда в решении демографических задач. Многодетная семья пользуется расширенным пакетом мер социального обеспечения: увеличенное пособие на детей, бесплатное питание в школах, оплата части коммунальных услуг, телефона. Также льготы касаются проезда в городском транспорте, посещения мест культурного отдыха. Многодетных мам ежегодно награждают знаком «Материнская слава» с вручением денежной премии. Раз в два года при поддержке партпроекта «Крепкая семья» проводится конкурс «Крепка семья – крепка Россия», где участвую многопоколенные многодетные семьи, по результатам которого от меценатов семьи получают автомобили и материальную поддержку и подарки», - рассказала Галина Пятых, уполномоченный по правам ребёнка в области, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья».
Сейчас на территории Белгородской области реализуются федеральные инициативы по поддержке семьи: выплата пособий на детей от 3 до 7 лет, выплата 15 тысяч на детей до 3-х лет, 10 тысяч на детей от 3 до 17 лет, повышенные выплаты при рождении первого ребёнка, назначение материнского капитала при рождении первого ребёнка и увеличение его при рождении второго.