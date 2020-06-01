«Единая Россия» переводит проекты по поддержке детей в «цифру»

«Особенно в Белгородской области поддерживается многодетная семья, как символ ответственного родительства, надежда в решении демографических задач. Многодетная семья пользуется расширенным пакетом мер социального обеспечения: увеличенное пособие на детей, бесплатное питание в школах, оплата части коммунальных услуг, телефона. Также льготы касаются проезда в городском транспорте, посещения мест культурного отдыха. Многодетных мам ежегодно награждают знаком «Материнская слава» с вручением денежной премии. Раз в два года при поддержке партпроекта «Крепкая семья» проводится конкурс «Крепка семья – крепка Россия», где участвую многопоколенные многодетные семьи, по результатам которого от меценатов семьи получают автомобили и материальную поддержку и подарки», - рассказала Галина Пятых, уполномоченный по правам ребёнка в области, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья».