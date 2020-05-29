Земельные претензии: мэрия Белгорода пытается взыскать долги с арендаторов участков

Если анализировать иски мэрии к юрлицам и ИП, то можно заметить странную особенность: многие должники числятся в таковых уже не первый год и не платят аренду с 2016, а то и 2013 года. Почему интерес в получении средств с должников появился только сейчас? Возможно, всё дело в том, что бюджету города срочно нужны деньги на непредвиденные расходы из-за пандемии коронавируса.