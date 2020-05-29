Земельные претензии: мэрия Белгорода пытается взыскать долги с арендаторов участков

Если анализировать иски мэрии к юрлицам и ИП, то можно заметить странную особенность: многие должники числятся в таковых уже не первый год и не платят аренду с 2016, а то и 2013 года. Почему интерес в получении средств с должников появился только сейчас? Возможно, всё дело в том, что бюджету города срочно нужны деньги на непредвиденные расходы из-за пандемии коронавируса.
Один из самых крупных исков администрации — к белгородскому «Цитробелу». Сумма претензии составляет 41 006 230 рублей. Согласно документам, размещённым на сайте белгородского арбитражного суда, площадь земельного участка, арендуемого заводом, составляет 213 964 м². Судя по всему, задолженность тянется с мая 2018 года. За это время успела набежать приличная сумма пени в размере 3 781 542 рублей. Стороны встретятся в суде на собеседовании 23 июня этого года.
Ещё один крупный иск мэрия подала к ООО «ДСШ». Сумма претензии равняется 1 837 146 рублям. Размер земельного участка № 139 не уточняется. Известно, что неустойку нужно будет выплатить за период с 28 апреля текущего года. Каждый день просрочки обойдётся компании в 0,1% от неоплаченной суммы, то есть с погашением долга лучше не затягивать.
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ДСШ» зарегистрирована в Белгороде на улице Константина Заслонова. Руководителем и бенефициаром компании является Татьяна Шульгина. Уставной капитал равняется 55 млн рублей. Основным видом деятельности указана аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Также указано производство пластмассовых изделий для строительства, производство металлических дверей и окон, а также работы по сборке и монтажу конструкций.
К Геннадию Шипулину администрация города подала целых четыре иска, все они датированы 14 мая. Суммы исков: 5,1 млн рублей, 5,3 млн рублей, 7,7 млн рублей и 4,3 млн рублей. Мы писали об этом ранее. Эти иски прокомментировал мэр города Юрий Галдун, сообщив, что долгов у президента волейбольной команды «Белогорье» нет, но имеются некие разногласия в механизме расчёта стоимости аренды. Стоит отметить, что неустойку мэрия хочет получить за период с середины 2016 года. Почему этой проблемой администрация города озадачилась только сейчас — непонятно. Позже мэр Белгорода получил представление прокуратуры по делу с Геннадием Шипулиным, поздравил оппонента в споре и пообещал выполнить требование ведомства беспрекословно.
Иск мэрии к ООО «АвтоДол» оценивается в 2 205 570 рублей. Заявление приняли 6 мая этого года, а задолженность, судя по документам дела, образовалась в 2017 году. В документах дела не указан размер арендуемого компанией участка земли. В «СПАРК-Интерфакс» содержится информация о компании. Основная деятельность — рестораны и услуги по доставке продуктов питания. Также компания занимается розничной торговлей вне магазинов и предоставляет места для временного проживания в кемпингах и автоприцепах. Генеральный директор компании — Евгений Долотов, а бенефициар — Михаил Долотов. Судя по тому, что отчества у них одинаковые, это семейная компания, принадлежащая братьям. Уставной капитал предприятия оценивается в 10 тыс. рублей.
В апреле 2020 года был принят иск мэрии к АО «СГСТУ ВИОГЕМ» на сумму 1 174 251 рублей. Здесь также указан долг по договору аренды за период с 1 октября 2014 года по 29 января 2018 года. Размер пени за период с 23 марта 2013 года по 11 февраля 2020 года составил 651 тыс. рублей.
Стоит отметить, что в 2019 году «Виогем» уже выступал в роли ответчика в арбитражном суде Белгородской области. Иск подало управление капитального строительства администрации Белгорода.
Ещё одно дело арбитражный суд рассматривает в отношении Сергея Суркова. Сумма претензии мэрии составляет 1 516 533 рублей. Неустойку аренды мэрия хочет получить за период с 1 апреля 2015 года по 10 июля 2018 года. Стоит отметить, что это не первый иск к Суркову. В 2014 году был иск на сумму 1 056 045 рублей. Иск тогда удовлетворили частично, Сурков должен был выплатить 891 659 рублей в городской бюджет.
По информации «СПАРК-Интерфакс», Сергей Сурков является генеральным директором двух фирм, занимающихся рекламной деятельностью. Это ООО «Аврора» и ООО фирма «Джени». Обе компании находятся по одному адресу в городе Белгород. Выручка от продажи в ООО «Аврора» в 2018 году составила 53,2 млн рублей, а чистая прибыль превысила 5,6 млн рублей. ООО фирма «Джени» от продажи выручила 3 млн рублей. При этом чистая прибыль составила 1,4 млн рублей.
На 2 178 944 рублей поступил иск к Андрею Курскому. Судя по документам арбитражного суда, условия договора он нарушил в 2013 году. Ранее ни истцом, ни ответчиков в белгородском арбитражном суде он не выступал.
Крайне крупную сумму задолжал по аренде «Белгородский цемент». В иске городской администрации указана сумма в размере 25 378 660 рублей. В начале мая Арбитражный суд Белгородской области уже рассмотрел одно дело сторон по тому же вопросу и обязал «Белгородский цемент» выплатить неустойку и пеню городской администрации. Изначально иск администрации составлял 16 961 794 рубля, однако истец изменил сумму и потребовал взыскания неустойки в размере 1 211 046 рублей. Ответчика не устроила сумма, но апелляционную жалобу «Белгородского цемента» оставили без удовлетворения.
Более мелких дел в арбитражном суде тоже хоть отбавляй. Суммы колеблются от нескольких десятков тысяч рублей до нескольких миллионов. Объединяет их только то, что все они — споры по просрочке арендной платы.
Стоит отметить, что установить точные суммы исков на основе документов арбитражного суда Белгородской области довольно сложно. Часть данных в делах не прописана, отсутствуют ИНН и другая важная информация. Так, например, предварительное судебное заседание по одному из дел назначено на 4 июня 202 года. Нашей эры или нет, не уточняется.
Мы направили официальный запрос информации в мэрию Белгорода, чтобы понять, сколько договоров на аренду земли заключается в год и сколько просрочек по арендной плате имеется.
За 2019 год администрация города заключила 72 договора на аренду земли. Участки предоставили в пользование юрлицам. А за 2020 год успели заключить ещё 19 аналогичных договоров.
В 2020 году задолженность по оплате аренды имелась у 41 организации. При этом с начала этого года мэрия подала в арбитражный суд области 42 исковых заявления. Из них к организации подано 17 исков. Большая же часть приходится на долю индивидуальных предпринимателей — к ИП поступило 25 исков.
За истёкший период 2020 года администрация успела взыскать в свою пользу более 629 тыс. рублей, решения вынесены по девяти делам. Общая задолженность по оплате землепользования на 15 мая 2020 года составляла почти 30 млн рублей. Это гораздо меньше, чем на тот же день 2019 года. Тогда за должниками «висело» 37 млн рублей долгов.
С начала 2020 года в бюджет Белгорода поступило более 18,2 млн рублей, которые уплачены в рамках погашения задолженности по аренде земли.
На некоторые вопросы в мэрии не смогли дать ответ, сославшись на закон о коммерческой тайне.
Корреспондент «Бел.Ру» предполагает, что массовые иски мэрии и попытки возместить потери по оплате аренды участков могут быть связаны с ситуацией, которая сложилась в регионе из-за коронавируса. Начиная с апреля этого года на брифингах регулярно поднимают вопрос состояния городского и областного бюджетов. И, судя по всему, Белгородская область, как и вся страна, испытывает финансовые трудности и потери после двухмесячной изоляции и карантинных мероприятий.
На брифинге, посвящённом экономическим проблемам в связи с коронавирусом, 15 мая начальник департамента экономразвития Олег Абрамов сообщил о том, что бюджет региона недополучит почти миллиард рублей доходов от аренды. Это связано с льготами, которые предоставило руководство региона малому и среднему бизнесу области. Однако по опыту предпринимателей список компаний, попадающих под госпрограмму, очень узкий. Также банки боятся выдавать кредиты малому и среднему бизнесу из-за высокого риска банкротства.
При этом на брифинге 27 мая замруководителя управления ФНС региона Сергей Чечин заявил, что снижения налоговых поступлений в бюджет не планируется. Даже коронавирусная инфекция, по его словам, не внесёт изменений и всё запланированное бюджет получит. Учитывая слова Олега Абрамова, эксперты явно противоречат друг другу.
Стоит отметить, что в сложившейся ситуации многие ИП и предприятия могут закрыться, объявив себя банкротами, так так терпят убытки из-за того, что два месяца не могут работать из-за введённых ограничений.