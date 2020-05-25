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Мэр Белгорода получил представление прокуратуры по делу с Геннадием Шипулиным

25 мая 2020, 11:11
Фото: пресс-служба администрации Белгорода
Юрий Галдун поздравил оппонента в споре и пообещал выполнить требование беспрекословно. Как установила городская прокуратура, расчёты арендной платы со стороны президента ВК «Белогорье» были верными.

Мэр Белгорода сообщил на своей странице во «ВКонтакте» 25 мая, что получил представление городской прокуратуры, которое подтверждает правильность расчётов арендной платы со стороны Геннадия Шипулина. Юрий Галдун подчеркнул, что не сомневается в доводах ведомства и исполнит требования беспрекословно.

Выражаю убеждённость в том, что такие споры необходимо решать публично. Поздравляю Геннадия Яковлевича. И городскую прокуратуру.Юрий Галдун

Геннадий Шипулин в интервью ВК «Белогорье» 22 мая утверждал, что сомнений в правильности расчётов у него не было: «Я уверен, что у меня также нет нарушений и с моей стороны всё оплачено и сделано правильно, что подтверждают мне опытные юристы». В тот же день он сообщил о направленном в мэрию представлении.

Напомним, что в начале мая 2020 года Геннадий Шипулин как индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с иском к администрации Белгорода. Он не согласился с годовым размером аренды двух участков на 930 тыс. рублей и почти 1,35 млн рублей.

Арбитражный суд оставил исковое заявление Шипулина без движения из-за отсутствия нескольких важных документов. Время на исправление нарушений ему дали до 1 июня.

Также президент волейбольного клуба был ответчиком по четырём искам мэрии, касающимся аренды земли. Все заявления в арбитраж горадминистрация подала 14 мая. В общей сложности иски «потянули» на 22,6 млн рублей.

Комментируя разбирательство, Юрий Галдун отмечал, что долгов у Геннадия Шипулина не было, были «разногласия в механизме расчёта арендной платы».

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