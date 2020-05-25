Мэр Белгорода получил представление прокуратуры по делу с Геннадием Шипулиным

Геннадий Шипулин в интервью ВК «Белогорье» 22 мая утверждал, что сомнений в правильности расчётов у него не было: «Я уверен, что у меня также нет нарушений и с моей стороны всё оплачено и сделано правильно, что подтверждают мне опытные юристы». В тот же день он сообщил о направленном в мэрию представлении.