СМИ и издатели попали в список пострадавших от коронавируса отраслей

Телеграм-канал «Мейстер» пишет, что это особенно печально с учетом того, что репортеры должны присутствовать на месте событий. Журналисты, которые ведут репортажи из больниц или улиц, находятся не в такой опасности, как врачи, но все равно рискуют заразиться коронавирусом, исполняя свои служебные обязанности. Поэтому решение Мишустина можно только одобрить. Но система отечественных и иностранных медиа, при которой не потребители платят за контент, а «некий добрый дядя», доказала свою несовершенность. Однако COVID-2019 здесь ничего не исправит.