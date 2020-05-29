СМИ и издатели попали в список пострадавших от коронавируса отраслей

Издатели оказались здесь по понятным причинам: книжные магазины не работают, у типографий нет заказов. Однако со СМИ не все так очевидно: по время пандемии спрос на актуальную информацию вырос, однако у рекламодателей уже нет больших бюджетов. Удар пришелся по маленьким региональным СМИ, которые и без этого едва держались на плаву.
Телеграм-канал «Мейстер» пишет, что это особенно печально с учетом того, что репортеры должны присутствовать на месте событий. Журналисты, которые ведут репортажи из больниц или улиц, находятся не в такой опасности, как врачи, но все равно рискуют заразиться коронавирусом, исполняя свои служебные обязанности. Поэтому решение Мишустина можно только одобрить. Но система отечественных и иностранных медиа, при которой не потребители платят за контент, а «некий добрый дядя», доказала свою несовершенность. Однако COVID-2019 здесь ничего не исправит.