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Белгородские пограничники отмечают профессиональный праздник

28 мая 2020, 06:30
Фото: ИА «Бел.Ру»
28 мая в России – День пограничника. По традиции служащие в этот день подводят итоги работы за год и принимают поздравления на праздничных концертах, которые в этом году из-за коронавируса тоже перенесли в онлайн.

Подразделения пограничного управления ФСБ России служат в 11 приграничных районах в Белгородской и Воронежской областях. Они охраняют 19 пунктов пропуска на границе России и Украины: три авиационных, шесть железнодорожных и десять автомобильных.

Благодаря пограничникам в 2019 году было возбуждено более 80 уголовных дел за незаконное пересечение государственной границы по ст. 322 УК РФ. Служащие выявили 3 тыс. нарушителей пограничного режима и 900 граждан, не соблюдавших режим в пунктах пропуска. Подразделения предотвратили незаконное перемещение товаров и грузов на сумму более 70 млн рублей.

Только за минувший года служащие ПУ ФСБ пропустили через границу 9 млн граждан и 1,5 млн единиц транспорта.

В часть профессионального праздника для пограничников проведут праздничный концерт. Посмотреть его в пресс-службе управления предлагают на сайте «Культурный регион» и в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.

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