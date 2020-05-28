Белгородские пограничники отмечают профессиональный праздник

Подразделения пограничного управления ФСБ России служат в 11 приграничных районах в Белгородской и Воронежской областях. Они охраняют 19 пунктов пропуска на границе России и Украины: три авиационных, шесть железнодорожных и десять автомобильных.
Благодаря пограничникам в 2019 году было возбуждено более 80 уголовных дел за незаконное пересечение государственной границы по ст. 322 УК РФ. Служащие выявили 3 тыс. нарушителей пограничного режима и 900 граждан, не соблюдавших режим в пунктах пропуска. Подразделения предотвратили незаконное перемещение товаров и грузов на сумму более 70 млн рублей.
Только за минувший года служащие ПУ ФСБ пропустили через границу 9 млн граждан и 1,5 млн единиц транспорта.
В часть профессионального праздника для пограничников проведут праздничный концерт. Посмотреть его в пресс-службе управления предлагают на сайте «Культурный регион» и в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.