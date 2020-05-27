В Москве начали масштабное экспресс-тестирование на антитела к COVID-19

В настоящее время ученые не могут точно утверждать, какой период времени держится иммунитет у переболевшего коронавирусом и возможно ли его получить естественным путем. Но тестирование позволяет бороться с распространением вируса и устанавливать цепочки его распространения. Если человек будет знать, что у него сформировался иммунитет, то у него пропадет необходимость в самоизоляции. А последнее означает, что он сможет начать обычную жизнь без риска заразиться либо заразить окружающих.