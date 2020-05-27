В Москве начали масштабное экспресс-тестирование на антитела к COVID-19

Выборочные тесты в российской столице делают с 15 мая. На первой неделе в скрининге приняли участие 50 тысяч человек, среди которых у 12,5% был обнаружен иммунитет.
Как пишут «Новые известия», массовое тестирование на выявление антител к SARS-CoV-2 начали делать несколько лабораторий. Это «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest и другие. Причем на рынке есть как иностранные тесты, так и созданные учеными из России. Их чувствительность колеблется в границах 87-95%, а специфичность - 90-98%.
За все время проведения исследований эксперты сошлись во мнении, что наибольшую эффективность демонстрирует тест «Biozek Medical», разработанный Нидерландами. Он отличается высокой чувствительностью, при его использовании в контрольной группе не были выявлены инциденты ложноположительных результатов.
В числе первых экспресс-тестирование «Biozek Medical» прошли медики, непосредственно работающие с зараженными коронавирусом людьми.
Чтобы получить результат, нужно сдать кровь из пальца на присутствие антител IgM и IgG. Первые антитела появляются в крови вместе с вирусом и могут находиться там 1,5-2 месяца. Вторые антитела возникают только через пару недель после заражения и могут сохранять жизнеспособность годами. Получается, что этот тест позволяет выяснить, заражен ли человек именно сейчас или он болел ранее.
В настоящее время ученые не могут точно утверждать, какой период времени держится иммунитет у переболевшего коронавирусом и возможно ли его получить естественным путем. Но тестирование позволяет бороться с распространением вируса и устанавливать цепочки его распространения. Если человек будет знать, что у него сформировался иммунитет, то у него пропадет необходимость в самоизоляции. А последнее означает, что он сможет начать обычную жизнь без риска заразиться либо заразить окружающих.
Уточняется, что в Москве не только проводят тестирование на иммунитет к коронавирусу, но также принимают донорскую плазму. Как пояснили медики, лечение этим способом уже подтвердило свою эффективность. Поэтому можно говорить о том, что оперативный скрининг - важнейшее достижение в борьбе с коронавирусом нового типа.