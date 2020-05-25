Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Туктамышева собирается исполнять четверной прыжок

25 мая 2020, 12:48
Фото: pxhere.com
Чемпионка мира 2015 года готовит программы для следующего сезона.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева намерена в следующем сезоне включить в свои новые программы четверной прыжок. Об этом сообщает «Советский спорт», цитируя слова Туктамышевой в прямом эфире в инстаграме Олимпийского комитета России.

«Поскольку я не готовилась к чемпионату мира, у меня было время поставить программу, – рассказала Туктамышева. – Так что у меня есть и короткая, и произвольная программа, которую мы сделали в онлайн-проекте.

Ждать ли в новых программах четверной прыжок? Пока что я планирую его включить. Но в связи с тем, что мы долго не катались и еще неизвестно сколько не будем кататься, очень сложно такой прыжок сразу, с начала сезона, вставить в программу и исполнять. Но я постараюсь сделать все, чтобы это произошло».

#Новости#Спорт
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18