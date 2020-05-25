Туктамышева собирается исполнять четверной прыжок

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева намерена в следующем сезоне включить в свои новые программы четверной прыжок. Об этом сообщает «Советский спорт», цитируя слова Туктамышевой в прямом эфире в инстаграме Олимпийского комитета России.
«Поскольку я не готовилась к чемпионату мира, у меня было время поставить программу, – рассказала Туктамышева. – Так что у меня есть и короткая, и произвольная программа, которую мы сделали в онлайн-проекте.
Ждать ли в новых программах четверной прыжок? Пока что я планирую его включить. Но в связи с тем, что мы долго не катались и еще неизвестно сколько не будем кататься, очень сложно такой прыжок сразу, с начала сезона, вставить в программу и исполнять. Но я постараюсь сделать все, чтобы это произошло».