Туктамышева собирается исполнять четверной прыжок

Ждать ли в новых программах четверной прыжок? Пока что я планирую его включить. Но в связи с тем, что мы долго не катались и еще неизвестно сколько не будем кататься, очень сложно такой прыжок сразу, с начала сезона, вставить в программу и исполнять. Но я постараюсь сделать все, чтобы это произошло».