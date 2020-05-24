25 мая в Белгородской области ожидается потепление до 20 °С

Днём в регионе станет теплее: от 15 до 20° тепла. Ночью же температура воздуха снова опустится до 1-6 °С. При этом, по данным белгородских гидрометеорологов, ночью в области ожидают ветер от 3 до 8 м/с, а днём возможны усиления порывов от 6 до 11 м/с.