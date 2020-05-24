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25 мая в Белгородской области ожидается потепление до 20 °С

24 мая 2020, 12:59
Фото: ИА "Бел.Ру"
потепление
Местные синоптики прогнозируют жителям региона улучшение погодных условий на понедельник: потепление и без существенных осадков. Однако ночью температура воздуха остаётся холодной для последней недели весны.

25 мая на территории Белгородской области ожидается переменная облачность, но без осадков. В ночное время суток местами можно будет наблюдать туман.

Днём в регионе станет теплее: от 15 до 20° тепла. Ночью же температура воздуха снова опустится до 1-6 °С. При этом, по данным белгородских гидрометеорологов, ночью в области ожидают ветер от 3 до 8 м/с, а днём возможны усиления порывов от 6 до 11 м/с.

Дождливая погода не уйдёт из Старого и Нового Оскола. Там осадки ожидаются как днём, так и ночью.

Напомним, что 18 мая в областном центре заметили двойную радугу. Белгородцы не только наблюдали за красотой, но и охотно делились фотографиями этого явления в соцсетях.

Белгородцы делятся фотографиями двойной радуги
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