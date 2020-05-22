Холодный май для белгородцев продолжится и в выходные

По прогнозу белгородских синоптиков, 23 мая в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди — до 2 мм. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью до 11 м/с. Температура будет в пределах от 1 до 6 градусов тепла.