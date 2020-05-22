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Холодный май для белгородцев продолжится и в выходные

22 мая 2020, 11:29
Фото: ИА "Бел.Ру"
Низкие для последнего месяца весны температуры будут сопровождаться кратковременными дождями с грозами и порывами ветра.

По прогнозу белгородских синоптиков, 23 мая в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди — до 2 мм. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью до 11 м/с. Температура будет в пределах от 1 до 6 градусов тепла.

Днём пройдут кратковременные дожди — до 4 мм. При этом местами возможны грозы и порывы ветра до 15 м/с. Воздух прогреется до 10-15° тепла.

В Белгороде небольшие дожди прогнозируют на вторую половину дня субботы. С утра будет ясно, но лишь до 8 градусов тепла. Максимальная температура днём — +11 °С.

В Старом Осколе с утра будет облачно, но без осадков. Дожди если и пройдут, то ближе к вечеру.

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