Холодный май для белгородцев продолжится и в выходные

По прогнозу белгородских синоптиков, 23 мая в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди — до 2 мм. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью до 11 м/с. Температура будет в пределах от 1 до 6 градусов тепла.
Днём пройдут кратковременные дожди — до 4 мм. При этом местами возможны грозы и порывы ветра до 15 м/с. Воздух прогреется до 10-15° тепла.
В Белгороде небольшие дожди прогнозируют на вторую половину дня субботы. С утра будет ясно, но лишь до 8 градусов тепла. Максимальная температура днём — +11 °С.
В Старом Осколе с утра будет облачно, но без осадков. Дожди если и пройдут, то ближе к вечеру.