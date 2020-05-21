Эксклюзивную премьеру концерта «ДДТ» и Юрия Шевчука представляют Wink и more.tv (16+)

Весной 2020 года должен был начаться наш юбилейный «ДДТ-тур». Мы долго и упорно работали над новой программой, но коронавирус смешал все наши планы, вынудил перенести концерты на осень и будущий год. Понимаю, что сидеть в квартирах всем уже осточертело, но это когда-нибудь обязательно закончится. А пока давайте вспомним атмосферу настоящего стадионного концерта, где тысячи людей на время становятся одним целым. С радостью представляем вам концерт «История Звука», который состоялся три года назад в Москве в СК «Олимпийский». Дай всем Бог здоровья!Юрий Шевчук, лидер группы «ДДТ»