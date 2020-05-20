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В четверг дожди обойдут Белгородскую область стороной

20 мая 2020, 12:17
Фото: ИА "Бел.Ру"
21 мая существенных осадков синоптики не ожидают. При этом и потепления пока ждать не стоит.

В четверг, 21 мая, над Белгородской областью будет облачно с прояснениями. Существенных осадков в Гидрометцентре не обещают. Северо-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 3-8 м/с, днём — 8-13 м/с.

Температура воздуха в тёмное время суток будет в пределах 2-7° тепла. Днём столбик термометра покажет от 11 до 16 градусов выше нуля.

В Белгороде весь день будет облачно, без дождей и сильного ветра. Ночью температура будет от +6 °С, днём воздух прогреется до 13 градусов тепла.

В Старом Осколе к обеду из-за облаков покажется солнце. Но максимальную температуру стоит ждать не выше +12 °С.

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