В четверг дожди обойдут Белгородскую область стороной

В четверг, 21 мая, над Белгородской областью будет облачно с прояснениями. Существенных осадков в Гидрометцентре не обещают. Северо-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 3-8 м/с, днём — 8-13 м/с.
Температура воздуха в тёмное время суток будет в пределах 2-7° тепла. Днём столбик термометра покажет от 11 до 16 градусов выше нуля.
В Белгороде весь день будет облачно, без дождей и сильного ветра. Ночью температура будет от +6 °С, днём воздух прогреется до 13 градусов тепла.
В Старом Осколе к обеду из-за облаков покажется солнце. Но максимальную температуру стоит ждать не выше +12 °С.