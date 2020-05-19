МИД Японии вновь затронул вопрос принадлежности Южных Курил

Как отмечают авторы канала "Мейстер", подобные изменения можно считать концом для переговоров по этой территории межу Японией и Россией. В сложившейся политической ситуации, где соцопрос показал, что разделение территории с японцами у россиян вызывает отторжение, любые переговоры можно считать бесперспективными. Не стоит и забывать, что японское правительство активно сотрудничает с американцами и всё это на фоне компании США против Китая и "висящего" ядерного вопроса с Северной Кореей.