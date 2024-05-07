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Сотрудники «Белгородэнерго» готовятся к непогоде

Сотрудники «Белгородэнерго» готовятся к непогоде

7 мая 2024, 09:54
Фото: «Белгородэнерго»
По сообщениям Гидрометцентра, 7 мая в Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий: дождь, местами гроза и град, сильный порывистый ветер до 22 м/с. Энергетики филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» обеспечивают усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона.
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МЧС

К оперативному реагированию готовы 164 бригады: 604 энергетика и 217 единиц спецтехники. Под особым контролем находятся социально значимые объекты, для подачи электроэнергии которым в случае необходимости подготовлены 178 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 25,6 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, сообщить о повреждениях в энергокомпанию по телефону «Светлой линии 220»: 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).

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