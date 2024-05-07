Очередной скандал? На сайте объявлений белгородцы заметили дом для многодетных

«Сдают в аренду, продают, пускают жить родственников! Когда уже это закончится?! Опять дом стал не нужен. Семья ни одного дня не провела в доме, в котором очень нуждалась! Ни одной личной вещи не было завезено! Дом пустует второй год, а значит, семье есть где жить и в доме в этом не нуждались. Другие семьи ютятся, ждут своей очереди на получение такого дома, а кто-то положит семь миллионов в карман», — написала белгородка.