Очередной скандал? На сайте объявлений белгородцы заметили дом для многодетных

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Белгородка Оксана сообщила, что на продажу выставлен дом для многодетных семей. В подтверждение женщина прикрепила ссылку на сайт объявлений.
«Сдают в аренду, продают, пускают жить родственников! Когда уже это закончится?! Опять дом стал не нужен. Семья ни одного дня не провела в доме, в котором очень нуждалась! Ни одной личной вещи не было завезено! Дом пустует второй год, а значит, семье есть где жить и в доме в этом не нуждались. Другие семьи ютятся, ждут своей очереди на получение такого дома, а кто-то положит семь миллионов в карман», — написала белгородка.
На обращение отреагировала глава района Анна Куташова. Она сообщила, что для выявления признаков неправомерных действий эта информация будет направлена в компетентные органы.
Позже Куташова написала, что в ходе проверки обращения было установлено, что указанный дом принадлежит гражданину, который получал его по программе переселения из населённого пункта, в котором введён режим ЧС, а не по программе обеспечения жильём многодетных семей.
«Основания для выявления признаков неправомерных действий не усматриваются», — отметила глава.
На комментарий снова ответила белгородка и пояснила, что это проектный дом для многодетной семьи. По словам женщины, такие типовые дома не строятся гражданам по программе переселения из населённых пунктов, в котором введён режим ЧС.
«Эти дома построены для многодетных семей! К тому же, нигде не опубликована информация об этих домах, что они были получены вынужденными переселенцами», — написала белгородка.
Глава района в свою очередь попросила женщину оставить контрактный номер телефона. Куташова сообщила, что с ней свяжется сотрудник администрации района для разъяснений по этому вопросу.
Напомним, что в прошлом году губернатору рассказали о случаях торговли местами в очереди на получение домов для многодетных семей. Глава региона пообещал разобраться с этим.
Также был случай, когда в предоставленном для многодетных доме жили посторонние люди. Кроме того, властям рассказывали о попытке продать дом, который достался многодетной семье.
Позже правительство утвердило изменения в порядке предоставления жилья. Теперь заселиться в дом семья должна в течение трёх месяцев. Также было запрещено сдавать дома в аренду.