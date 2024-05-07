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Дома

Очередной скандал? На сайте объявлений белгородцы заметили дом для многодетных

7 мая 2024, 08:36
Фото: 1MI
Дома

Белгородцы пожаловались на выставленный на продажу дом для многодетных

Жалоба от местных жителей появилась под постом губернатора. В ситуации попыталась разобраться глава Белгородского района Анна Куташова.

Белгородка Оксана сообщила, что на продажу выставлен дом для многодетных семей. В подтверждение женщина прикрепила ссылку на сайт объявлений.

«Сдают в аренду, продают, пускают жить родственников! Когда уже это закончится?! Опять дом стал не нужен. Семья ни одного дня не провела в доме, в котором очень нуждалась! Ни одной личной вещи не было завезено! Дом пустует второй год, а значит, семье есть где жить и в доме в этом не нуждались. Другие семьи ютятся, ждут своей очереди на получение такого дома, а кто-то положит семь миллионов в карман», — написала белгородка.

На обращение отреагировала глава района Анна Куташова. Она сообщила, что для выявления признаков неправомерных действий эта информация будет направлена в компетентные органы.

Позже Куташова написала, что в ходе проверки обращения было установлено, что указанный дом принадлежит гражданину, который получал его по программе переселения из населённого пункта, в котором введён режим ЧС, а не по программе обеспечения жильём многодетных семей.

«Основания для выявления признаков неправомерных действий не усматриваются», — отметила глава.

На комментарий снова ответила белгородка и пояснила, что это проектный дом для многодетной семьи. По словам женщины, такие типовые дома не строятся гражданам по программе переселения из населённых пунктов, в котором введён режим ЧС.

«Эти дома построены для многодетных семей! К тому же, нигде не опубликована информация об этих домах, что они были получены вынужденными переселенцами», — написала белгородка.

Глава района в свою очередь попросила женщину оставить контрактный номер телефона. Куташова сообщила, что с ней свяжется сотрудник администрации района для разъяснений по этому вопросу.

Напомним, что в прошлом году губернатору рассказали о случаях торговли местами в очереди на получение домов для многодетных семей. Глава региона пообещал разобраться с этим.

Также был случай, когда в предоставленном для многодетных доме жили посторонние люди. Кроме того, властям рассказывали о попытке продать дом, который достался многодетной семье.

Позже правительство утвердило изменения в порядке предоставления жилья. Теперь заселиться в дом семья должна в течение трёх месяцев. Также было запрещено сдавать дома в аренду.

Возможный скандал: что происходит с домами для белгородских многодетных семей?
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Многодетные семьи#Новости Белгорода#Жалоба#Продажи#Дома#Белгород#Анна Куташова
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