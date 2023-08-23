Гладков пообещал разобраться с жалобой о торговле местами в очереди для многодетных

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Губернатор Вячеслав Гладков пообещал разобраться с жалобой о торговле местами в очереди на получение домов для многодетных семей. Об этом в комментариях на его странице рассказала белгородка, поинтересовавшись, в курсе ли власти об этой «кормушке».
«А что за информация, что торгуют очередью на получение домов для многодетных с 2022 года? И много людей уже точно получили ключи. Вы в курсе этой „кормушки“? С 2022 года я 20-я, а в 2024-м стала 21-й. Как так?» — интересуется женщина.
На обращение белгородки в комментариях ответил губернатор. Он сообщил, что номер очереди можно узнать в городской или районной администрации в зависимости от прописки. Что до информации о торговле очередью, глава региона попросил белгородку поделиться подробностями.
По словам женщины, жильё получила семья, которая в этом не нуждается. Жена в этой семье, как утверждает белгородка, якобы сдавала полученное по очереди жильё на сайте объявлений. Более того, она выплачивает и автокредит на несколько миллионов рублей, добавила жительница региона.
«Доход есть, а она вам в администрации никак рассказывала, что работает продавцом и с копейки на копейку перебивается. Как она попала в эту очередь, если муж и жена должны быть по одному адресу прописки? И как она получила ключи и даже ставит дом на продажу, раз не получается сдавать?» — пишет белгородка.
Внимание на эту историю обратил и мэр Валентин Демидов. Он поблагодарил обратившуюся за сигнал и заявил, что власти будут разбираться.
Примечательно, что с изменениями в очереди сталкивалась и другая женщина. Об этом она тоже написала в комментариях.
«Так вот почему я в 2022 году встала в очередь 11-й, в 2023 году стала опять 11-й. И уже жилуправление прислало очередь на 2024 год, и я стала 10-й».
Интересно, что в регионе недавно был скандал по поводу того, что многодетная семья сдала в аренду полученный от властей дом. Его построили за государственный счёт, но жить семья в нём не стала и решила сдать в аренду. Однако после скандала белгородцы передумали сдавать домовладение.