Гладков пообещал разобраться с жалобой о торговле местами в очереди для многодетных

«Доход есть, а она вам в администрации никак рассказывала, что работает продавцом и с копейки на копейку перебивается. Как она попала в эту очередь, если муж и жена должны быть по одному адресу прописки? И как она получила ключи и даже ставит дом на продажу, раз не получается сдавать?» — пишет белгородка.