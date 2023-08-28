В предоставленном многодетной семье доме в Белгородской области жили посторонние люди

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
По данным чиновницы, всего по программе 2022 года в Белгородской области построили 145 жилых домов для многодетных семей. 118 договоров о предоставлении жилого дома семьи уже заключили. 25 находятся в стадии оформления. Фактически заселились и проживают 80 семей. Ещё 15 — в активном процессе переезда.
Выявлен один случай с намерением сдачи жилого дома в аренду и один случай фактического проживания в этом доме посторонних лиц. Эти две семьи были абсолютно объективно поставлены на учёт. Нарушений не было. Основания для получения дома были.
Елена Батанова
Чиновница напомнила, что любое распоряжение имуществом несовершеннолетних, в том числе сдача его в аренду, не должно ухудшать условия проживания ребёнка. Сделки должны проходить с согласия органов опеки. А в случае вышеуказанных двух семей разрешающие документы не были получены.
Напомним, многодетная белгородка рассказала Бел.Ру о том, что не продвигается в очереди на получение жилья, но при этом дома якобы получили семьи, которым новое жильё не требуется.