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В предоставленном многодетной семье доме в Белгородской области жили посторонние люди

В предоставленном многодетной семье доме в Белгородской области жили посторонние люди

28 августа 2023, 08:40
Фото: 1MI
Также многодетная семья хотела сдать полученный дом в аренду без разрешения органов опеки. Подробнее сообщила областной министр соцзащиты Елена Батанова.

По данным чиновницы, всего по программе 2022 года в Белгородской области построили 145 жилых домов для многодетных семей. 118 договоров о предоставлении жилого дома семьи уже заключили. 25 находятся в стадии оформления. Фактически заселились и проживают 80 семей. Ещё 15 — в активном процессе переезда.

Выявлен один случай с намерением сдачи жилого дома в аренду и один случай фактического проживания в этом доме посторонних лиц. Эти две семьи были абсолютно объективно поставлены на учёт. Нарушений не было. Основания для получения дома были.
Елена Батанова

Чиновница напомнила, что любое распоряжение имуществом несовершеннолетних, в том числе сдача его в аренду, не должно ухудшать условия проживания ребёнка. Сделки должны проходить с согласия органов опеки. А в случае вышеуказанных двух семей разрешающие документы не были получены.

Напомним, многодетная белгородка рассказала Бел.Ру о том, что не продвигается в очереди на получение жилья, но при этом дома якобы получили семьи, которым новое жильё не требуется.

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#Общество#Белгородская область#Дом#Елена батанова#Аренда#Многодетная семья#Разрешения#Кристина Семенчук#Органы опеки
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