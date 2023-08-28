В предоставленном многодетной семье доме в Белгородской области жили посторонние люди

Чиновница напомнила, что любое распоряжение имуществом несовершеннолетних, в том числе сдача его в аренду, не должно ухудшать условия проживания ребёнка. Сделки должны проходить с согласия органов опеки. А в случае вышеуказанных двух семей разрешающие документы не были получены.