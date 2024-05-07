Белгород не вошёл в лидеры по качеству жизни из-за проблем с медициной и экологией

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
По итогам первого квартала 2024 года Белгород не вошёл в топ рейтинга городов с высокими показателями качества жизни. При этом в столице региона отмечается высокая доступность жилья. Такая же ситуация — в Воронеже и Липецке.
Также в Белгороде самый низкий уровень жалоб на образовательные учреждения. Кроме того, в городе меньше всего недовольных состоянием дорожного хозяйства, а также работой дорожной полиции и общественного транспорта.
Проблемы, которые снижают качество жизни в Белгороде, наблюдаются в следующих сферах: недостаточно высокий уровень жизни, экология, медицина, конфликтность общественных отношений и культура.
Отметим, что индекс качества жизни в Белгороде по итогам трёх первых месяцев 2024 года составил 56,8 балла. Столица региона попала в число городов с достаточно высоким качеством жизни. Здесь же оказался Тамбов (59,3 балла). Липецк набрал 62,7 балла. Город попал в число субъектов с высоким качеством жизни.
Воронеж и Курск вошли в число городов, где требуются усилия по повышению качества жизни.