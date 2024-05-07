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Белгород

Белгород не вошёл в лидеры по качеству жизни из-за проблем с медициной и экологией

7 мая 2024, 10:17
Фото: 1MI
Белгород

Белгород попал в число городов с «достаточно высоким качеством жизни»

В областном центре, как оказалось, высокая доступность жилья и низкий уровень жалоб на образовательные учреждения. При этом есть проблемы с медициной, экологией и культурой. Исследование представил Финансовый университет при правительстве РФ.
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По итогам первого квартала 2024 года Белгород не вошёл в топ рейтинга городов с высокими показателями качества жизни. При этом в столице региона отмечается высокая доступность жилья. Такая же ситуация — в Воронеже и Липецке.

Также в Белгороде самый низкий уровень жалоб на образовательные учреждения. Кроме того, в городе меньше всего недовольных состоянием дорожного хозяйства, а также работой дорожной полиции и общественного транспорта.

Проблемы, которые снижают качество жизни в Белгороде, наблюдаются в следующих сферах: недостаточно высокий уровень жизни, экология, медицина, конфликтность общественных отношений и культура.

Отметим, что индекс качества жизни в Белгороде по итогам трёх первых месяцев 2024 года составил 56,8 балла. Столица региона попала в число городов с достаточно высоким качеством жизни. Здесь же оказался Тамбов (59,3 балла). Липецк набрал 62,7 балла. Город попал в число субъектов с высоким качеством жизни.

Воронеж и Курск вошли в число городов, где требуются усилия по повышению качества жизни.

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#Алина Харина#Город#Рейтинг#Экология#Транспорт#Качество жизни#Новости Белгорода#Жалобы#Белгород
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