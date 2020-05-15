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ПАО «ФСК ЕЭС» перешло под контроль ГК «Россети»

15 мая 2020, 19:43
Фото: rosseti.ru
Одна‌ ‌из‌ ‌крупнейших‌ ‌в‌ ‌мире‌ ‌публичных‌ ‌электросетевых‌ ‌компаний‌ ‌«ФСК‌ ‌ЕЭС»‌ ‌перешла‌ ‌ под‌ ‌контроль‌ ‌ПАО‌ ‌«Россети».‌ ‌Такое‌ ‌решение‌ ‌приняли‌ ‌акционеры‌ ‌на‌ ‌прошедшем‌ ‌в‌ ‌ удаленном‌ ‌формате‌ ‌собрании.‌

Акционеры «ФСК ЕЭС» проголосовали за передачу полномочий единоличного исполнительного органа своего Общества управляющей организации ПАО «Россети». Следует отметить, что во владении «Россетей» находится более 80% акций этой компании, сообщают «Новые Известия».

Сменилось и руководство компании. Досрочно сложил с себя полномочия председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров. Был обновлен и Совет директоров, в него вошли 11 человек. В их числе — заместитель министра энергетики Юрий Маневич и два представителя «Россетей»: заместитель генерального директора группы компаний Леонид Неганов, а также и. о. заместителя гендиректора Лариса Романовская. В состав измененной ревизионной комиссии вошли 5 человек.

Кроме этого, на заседании, проходившем в режиме онлайн, была утверждена новая редакция Устава Общества. Также были приняты другие важные документы, в том числе годовой отчет и финансовая отчетность за 2019 год. Проголосовали акционеры и за размер вознаграждения, которое получат члены Совета директоров и Ревизионной комиссии за работу в минувшем году.

Еще одно важное решение, которое было утверждено на прошедшей встрече, касалось распределения прибыли за прошедший год. Дивиденды составили 0,0095 рубля за обыкновенную акцию. Сумма выплат — 12 млрд рублей. С учетом промежуточных дивидендов, выплаченных за 9 месяцев прошлого года, общая сумма выплат превысила 23 млрд рублей.

#Новости#Общество
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