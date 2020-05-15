ПАО «ФСК ЕЭС» перешло под контроль ГК «Россети»

Акционеры «ФСК ЕЭС» проголосовали за передачу полномочий единоличного исполнительного органа своего Общества управляющей организации ПАО «Россети». Следует отметить, что во владении «Россетей» находится более 80% акций этой компании, сообщают «Новые Известия».
Сменилось и руководство компании. Досрочно сложил с себя полномочия председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров. Был обновлен и Совет директоров, в него вошли 11 человек. В их числе — заместитель министра энергетики Юрий Маневич и два представителя «Россетей»: заместитель генерального директора группы компаний Леонид Неганов, а также и. о. заместителя гендиректора Лариса Романовская. В состав измененной ревизионной комиссии вошли 5 человек.
Кроме этого, на заседании, проходившем в режиме онлайн, была утверждена новая редакция Устава Общества. Также были приняты другие важные документы, в том числе годовой отчет и финансовая отчетность за 2019 год. Проголосовали акционеры и за размер вознаграждения, которое получат члены Совета директоров и Ревизионной комиссии за работу в минувшем году.
Еще одно важное решение, которое было утверждено на прошедшей встрече, касалось распределения прибыли за прошедший год. Дивиденды составили 0,0095 рубля за обыкновенную акцию. Сумма выплат — 12 млрд рублей. С учетом промежуточных дивидендов, выплаченных за 9 месяцев прошлого года, общая сумма выплат превысила 23 млрд рублей.