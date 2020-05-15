ПАО «ФСК ЕЭС» перешло под контроль ГК «Россети»

Кроме этого, на заседании, проходившем в режиме онлайн, была утверждена новая редакция Устава Общества. Также были приняты другие важные документы, в том числе годовой отчет и финансовая отчетность за 2019 год. Проголосовали акционеры и за размер вознаграждения, которое получат члены Совета директоров и Ревизионной комиссии за работу в минувшем году.