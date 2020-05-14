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В Белгородской области подорожали продукты и алкоголь

14 мая 2020, 17:27
Фото: ИА "Бел.Ру"
С начала года в Белгородской области выросли в цене продовольственные товары (на 3,7%) и алкоголь (на 2,8%). При этом инфляция за этот же период составила 2,3%, а в минувшем месяце — 1%.

По данным Белгородстата, непродовольственные товары с января подорожали на 1,6%, а услуги — на 1,2%. Индекс цен на продукты в апреле равнялся 101,8%, на непродовольственные товары — 100,6%, на услуги — 100,1%, передаёт «Интерфакс».

Потребительские цены на бензин в апреле остались на уровне мартовских. Так, литр топлива марки АИ-92 на заправках Белгородской области можно было купить за 42,99 рублей, АИ-95 — за 46,29 рублей. Стоимость литра АИ-98 составляла 51,83 рублей, при этом дизель подешевел на 0,9%, до 46,52 рублей за литр.

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#Новости#Инфляция#Цены#Алкоголь#Продукты#Голосование по Конституции#Экономика
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