Коронавирус вынудил шведскую лыжницу завершить карьеру в 30 лет

Последствия коронавируса вынудили шведскую лыжницу Дженни Эберг уйти из спорта в 30 лет. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на интервью спортсменки шведской прессе.
До госпитализации Эберг целых восемь дней мучилась дома от высокой температуры. В больнице ей диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких.
«Я никогда в жизни не чувствовала себя так плохо, – рассказал Дженни в интервью Expressen. –Чувствую, что мне не хватает мотивации для поддержания нужного уровня».
В прошлом Эберг пять раз становилась чемпионкой Швеции, а также выиграла один этап Кубка мира (в 2015 году в Рыбинске в спринте вольным стилем).