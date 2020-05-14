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Коронавирус вынудил шведскую лыжницу завершить карьеру в 30 лет

14 мая 2020, 09:58
Фото: pxhere.com
Дженни Эберг перенесла двустороннее воспаление легких на фоне заражения COVID-19.

Последствия коронавируса вынудили шведскую лыжницу Дженни Эберг уйти из спорта в 30 лет. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на интервью спортсменки шведской прессе.

До госпитализации Эберг целых восемь дней мучилась дома от высокой температуры. В больнице ей диагностировали коронавирус и двустороннее воспаление легких.

«Я никогда в жизни не чувствовала себя так плохо, – рассказал Дженни в интервью Expressen. –Чувствую, что мне не хватает мотивации для поддержания нужного уровня».

В прошлом Эберг пять раз становилась чемпионкой Швеции, а также выиграла один этап Кубка мира (в 2015 году в Рыбинске в спринте вольным стилем).

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