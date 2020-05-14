Двое детей пострадали при столкновении иномарок в Белгородской области

На пересечении улицы Владимирской и проспекта Белогорского в Старом Осколе в 17:20 автомобилистка на Opel Corsa не уступила дорогу Volkswagen Passat, из-за чего машины столкнулись. В ДТП травмы получили пассажиры второго авто: семилетняя и годовалая девочки, а также 41-летняя женщина.
В 14:40 на проспекте Ватутина в Белгороде женщина за рулём Hyundai не выдержала дистанцию до ехавшего впереди Renault Symbol, автомобили столкнулись. Пострадал 50-летний водитель второй иномарки.
На улице Яблочной в Стрелецком Белгородского района в 18:00 ВАЗ-21150 сбил 12-летнего велосипедиста. Ещё один подросток пострадал позже в Белгороде. В 18:15 на повороте на бульвар Юности «Лада-219110» не уступила дорогу и наехала на 15-летнюю девушку. Она переходила дорогу по «зебре» на зелёный свет.