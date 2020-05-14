Двое детей пострадали при столкновении иномарок в Белгородской области

На улице Яблочной в Стрелецком Белгородского района в 18:00 ВАЗ-21150 сбил 12-летнего велосипедиста. Ещё один подросток пострадал позже в Белгороде. В 18:15 на повороте на бульвар Юности «Лада-219110» не уступила дорогу и наехала на 15-летнюю девушку. Она переходила дорогу по «зебре» на зелёный свет.