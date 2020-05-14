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Двое детей пострадали при столкновении иномарок в Белгородской области

14 мая 2020, 07:42
Фото: УМВД России по Белгородской области
Также за сутки в ДТП травмы получили двое подростков, которых сбили автомобили, сообщили в региональном управлении МВД. Всего 13 мая в Белгородской области зарегистрировали четыре аварии с пострадавшими.

На пересечении улицы Владимирской и проспекта Белогорского в Старом Осколе в 17:20 автомобилистка на Opel Corsa не уступила дорогу Volkswagen Passat, из-за чего машины столкнулись. В ДТП травмы получили пассажиры второго авто: семилетняя и годовалая девочки, а также 41-летняя женщина.

В 14:40 на проспекте Ватутина в Белгороде женщина за рулём Hyundai не выдержала дистанцию до ехавшего впереди Renault Symbol, автомобили столкнулись. Пострадал 50-летний водитель второй иномарки.

На улице Яблочной в Стрелецком Белгородского района в 18:00 ВАЗ-21150 сбил 12-летнего велосипедиста. Ещё один подросток пострадал позже в Белгороде. В 18:15 на повороте на бульвар Юности «Лада-219110» не уступила дорогу и наехала на 15-летнюю девушку. Она переходила дорогу по «зебре» на зелёный свет.

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