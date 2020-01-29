Законопроекты ради бизнеса: как лоббисты продвигают идеи в сельском хозяйстве

Как показали итоги расследования – вполне. За годы работы в Госдуме он был соавтором законопроектов о невостребованных с/х землях, о снижении административных и технических барьеров при производстве пивоваренной продукции и возвращении пива на стадионы (до 2006 года Хайруллиным принадлежала пивоваренная группа «Красный Восток»).