Законопроекты ради бизнеса: как лоббисты продвигают идеи в сельском хозяйстве

Posted 29 января 2020, 16:21
Published 29 января 2020, 16:21
Modified 20 августа 2024, 02:05
Updated 20 августа 2024, 02:05
Речь идёт о народном избраннике Айрате Хайруллине. Политик заседает в Госдуме уже больше 16 лет. За это время он с другими депутатами разработал 282 законопроекта, до публикации дошла половина – 139 поправок.
Жители Татарстана знают его по связям с сетью «Эдельвейс» и холдингом «Красный Восток-Агро», хотя прямой связи в системе «СПАРК» не указано, и как обладателя 96-го места в рейтинге 100 богатейших депутатов и чиновников России от журнала Forbes.
Журналисты задались вопросом: мог ли Хайруллин лоббировать свои бизнес-интерес, будучи не просто депутатом, а заместителем председателя комитета по аграрным вопросам?
Как показали итоги расследования – вполне. За годы работы в Госдуме он был соавтором законопроектов о невостребованных с/х землях, о снижении административных и технических барьеров при производстве пивоваренной продукции и возвращении пива на стадионы (до 2006 года Хайруллиным принадлежала пивоваренная группа «Красный Восток»).
Большую работу чиновник проделал при подготовке проектов о разрешении повторного получения госпомощи сельхозпредприятиям при ЧС и засухе (как раз после угрозы банкротства «Красный Восток-Агро» в 2010 году).
Больше о деятельности народного избранника и проблеме лоббизма можно узнать в журналистском расследовании Inkazan.ru.
Стоит отметить, что в Белгородской области депутатом облдумы является Владимир Зотов – бенефициар крупнейшего в регионе холдинга «Агро-Белогорье», Чистая прибыль ГК «Агро-Белогорье» по итогам 2018 года составила 276,8 млн рублей, чистые активы превышают 6 млрд рублей. 72,5 % акций принадлежат Владимиру Зотову, 22,5 % акций владеет ГК «Русагро», ещё 5 % – у Ларисы Ковалёвой.