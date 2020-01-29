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Posted 29 января 2020, 16:21

Published 29 января 2020, 16:21

Modified 20 августа 2024, 02:05

Updated 20 августа 2024, 02:05

Законопроекты ради бизнеса: как лоббисты продвигают идеи в сельском хозяйстве

Законопроекты ради бизнеса: как лоббисты продвигают идеи в сельском хозяйстве

29 января 2020, 16:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Госдума
Журналисты нашли связь известного депутата Госдумы с крупными с/х предприятиями в Татарстане.

Речь идёт о народном избраннике Айрате Хайруллине. Политик заседает в Госдуме уже больше 16 лет. За это время он с другими депутатами разработал 282 законопроекта, до публикации дошла половина – 139 поправок.

Жители Татарстана знают его по связям с сетью «Эдельвейс» и холдингом «Красный Восток-Агро», хотя прямой связи в системе «СПАРК» не указано, и как обладателя 96-го места в рейтинге 100 богатейших депутатов и чиновников России от журнала Forbes.

Журналисты задались вопросом: мог ли Хайруллин лоббировать свои бизнес-интерес, будучи не просто депутатом, а заместителем председателя комитета по аграрным вопросам?

Как показали итоги расследования – вполне. За годы работы в Госдуме он был соавтором законопроектов о невостребованных с/х землях, о снижении административных и технических барьеров при производстве пивоваренной продукции и возвращении пива на стадионы (до 2006 года Хайруллиным принадлежала пивоваренная группа «Красный Восток»).

Большую работу чиновник проделал при подготовке проектов о разрешении повторного получения госпомощи сельхозпредприятиям при ЧС и засухе (как раз после угрозы банкротства «Красный Восток-Агро» в 2010 году).

Больше о деятельности народного избранника и проблеме лоббизма можно узнать в журналистском расследовании Inkazan.ru.

Стоит отметить, что в Белгородской области депутатом облдумы является Владимир Зотов – бенефициар крупнейшего в регионе холдинга «Агро-Белогорье», Чистая прибыль ГК «Агро-Белогорье» по итогам 2018 года составила 276,8 млн рублей, чистые активы превышают 6 млрд рублей. 72,5 % акций принадлежат Владимиру Зотову, 22,5 % акций владеет ГК «Русагро», ещё 5 % – у Ларисы Ковалёвой.

В сентябре Владимир Зотов учредил ещё две компании – ООО «Акварест» и ООО «Курорт Ривьера».

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#Новости#Экономика#Госдума#Сельское хозяйство#Татарстан
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