Зимнюю погоду пообещали синоптики в Белгородской области

Posted 22 января 2020, 14:08
Published 22 января 2020, 14:08
Modified 20 августа 2024, 00:52
Updated 20 августа 2024, 00:52
В четверг в Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью ожидается снег, днём осадки уменьшатся. На дорогах местами гололедица.
Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 8–13 м/с. Местами порывы могут достигать 17 м/с. Ночью и днём ожидается от нуля до пяти градусов мороза.
В Белгороде ночью температура воздуха составит от одного до трёх градусов мороза, днём от нуля до двух градусов со знаком минус. Небольшие осадки в виде дождя и снега обещают ночью, с хорошей вероятностью после обеда в четверг пройдёт небольшой снег.
В областном управлении МЧС напоминают, что о происшествиях нужно сообщать по номеру 112 или телефону доверия 39-99-99.