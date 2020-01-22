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Posted 22 января 2020, 14:08

Published 22 января 2020, 14:08

Modified 20 августа 2024, 00:52

Updated 20 августа 2024, 00:52

Зимнюю погоду пообещали синоптики в Белгородской области

Зимнюю погоду пообещали синоптики в Белгородской области

22 января 2020, 14:08
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Погода
23 января ожидается снег, мороз и порывистый ветер.

В четверг в Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью ожидается снег, днём осадки уменьшатся. На дорогах местами гололедица.

Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 8–13 м/с. Местами порывы могут достигать 17 м/с. Ночью и днём ожидается от нуля до пяти градусов мороза.

В Белгороде ночью температура воздуха составит от одного до трёх градусов мороза, днём от нуля до двух градусов со знаком минус. Небольшие осадки в виде дождя и снега обещают ночью, с хорошей вероятностью после обеда в четверг пройдёт небольшой снег.

В областном управлении МЧС напоминают, что о происшествиях нужно сообщать по номеру 112 или телефону доверия 39-99-99.

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