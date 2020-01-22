Зимнюю погоду пообещали синоптики в Белгородской области

В Белгороде ночью температура воздуха составит от одного до трёх градусов мороза, днём от нуля до двух градусов со знаком минус. Небольшие осадки в виде дождя и снега обещают ночью, с хорошей вероятностью после обеда в четверг пройдёт небольшой снег.