bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января 2020, 13:06

Published 20 января 2020, 13:06

Modified 20 августа 2024, 00:52

Updated 20 августа 2024, 00:52

Мокрый снег, сильный ветер и туман: какой будет погода в Белгороде 21 января

Мокрый снег, сильный ветер и туман: какой будет погода в Белгороде 21 января

20 января 2020, 13:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Погода
Во вторник на дорогах областного центра и региона будет скользко.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, 21 января в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью будет небольшой снег и мокрый снег, днём местами осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Туман и гололёд, на дорогах – гололедица.

Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с ночью и 9–14 м/с днём. Местами порывы до 17 м/с.

Ночью температура воздуха в Белгородской области составит от нуля до пяти градусов мороза, днём – от двух градусов мороза до трёх градусов тепла.

В Белгороде будет от одного до трёх градусов мороза ночью и от нуля до двух градусов тепла днём.

Спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности при плохой погоде. Если происшествия избежать не удалось, звоните по номеру 112 или телефону регионального управления МЧС 39-99-99.

Напомним, что ранее синоптики сообщали о зоне аномального тепла, в которую Белгородская область попала вместе с другими регионами ЦФО.

#Новости#Общество#Белгородская область#Туман#Погода#Снег#Прогноз#Ветер#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика