Мокрый снег, сильный ветер и туман: какой будет погода в Белгороде 21 января

Posted 20 января 2020, 13:06
Published 20 января 2020, 13:06
Modified 20 августа 2024, 00:52
Updated 20 августа 2024, 00:52
Как сообщили в пресс-службе МЧС, 21 января в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью будет небольшой снег и мокрый снег, днём местами осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Туман и гололёд, на дорогах – гололедица.
Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с ночью и 9–14 м/с днём. Местами порывы до 17 м/с.
Ночью температура воздуха в Белгородской области составит от нуля до пяти градусов мороза, днём – от двух градусов мороза до трёх градусов тепла.
В Белгороде будет от одного до трёх градусов мороза ночью и от нуля до двух градусов тепла днём.
Спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности при плохой погоде. Если происшествия избежать не удалось, звоните по номеру 112 или телефону регионального управления МЧС 39-99-99.
Напомним, что ранее синоптики сообщали о зоне аномального тепла, в которую Белгородская область попала вместе с другими регионами ЦФО.