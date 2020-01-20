Мокрый снег, сильный ветер и туман: какой будет погода в Белгороде 21 января

Как сообщили в пресс-службе МЧС, 21 января в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью будет небольшой снег и мокрый снег, днём местами осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Туман и гололёд, на дорогах – гололедица.