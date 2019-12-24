Искусство красиво работать. На Лебединском ГОКе подвели итоги 2019 года

Во многом мы с вами сегодня являемся образцом для подражания, но ещё больше у нас возможностей для движения вперёд. Подобно лебединским первопроходцам мы стремимся вперёд, к новым свершениям, ради того, чтобы наши потомки радовались, гордились нами. Чтобы их горизонты были ещё более высокими, чем у нас и тех, кто строил этот замечательный комбинат, прекрасный Лебединский ГОК.Андрей Варичев, генеральный директор УК «Металлоинвест»