В Белгороде иномарка сбила на переходе 10-летнюю девочку

Posted 19 декабря 2019, 10:05
Published 19 декабря 2019, 10:05
Modified 20 августа 2024, 04:42
Updated 20 августа 2024, 04:42
По данным Госавтоинспекции, авария произошла вечером 18 декабря на ул. проезд Автомобилистов в Белгороде: при повороте 41-летняя женщина за рулём Suzuki Splash сбила 10-летнюю девочку на «зебре». В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получила телесные повреждения.
Другая авария зафиксирована на 15 км трассы Белгород – Шебекино в Белгородском районе. Так, 56-летний водитель Mitsubishi Pajero не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Иномарка съехала с проезжей части в кювет, после чего опрокинулась. Мужчина получил травмы.