В Белгороде иномарка сбила на переходе 10-летнюю девочку

Другая авария зафиксирована на 15 км трассы Белгород – Шебекино в Белгородском районе. Так, 56-летний водитель Mitsubishi Pajero не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Иномарка съехала с проезжей части в кювет, после чего опрокинулась. Мужчина получил травмы.