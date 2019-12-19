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Posted 19 декабря 2019, 10:05

Published 19 декабря 2019, 10:05

Modified 20 августа 2024, 04:42

Updated 20 августа 2024, 04:42

В Белгороде иномарка сбила на переходе 10-летнюю девочку

В Белгороде иномарка сбила на переходе 10-летнюю девочку

19 декабря 2019, 10:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ДТП
Ребёнок переходил проезжую часть на зелёный сигнал светофора.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла вечером 18 декабря на ул. проезд Автомобилистов в Белгороде: при повороте 41-летняя женщина за рулём Suzuki Splash сбила 10-летнюю девочку на «зебре». В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получила телесные повреждения.

Другая авария зафиксирована на 15 км трассы Белгород – Шебекино в Белгородском районе. Так, 56-летний водитель Mitsubishi Pajero не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Иномарка съехала с проезжей части в кювет, после чего опрокинулась. Мужчина получил травмы.

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