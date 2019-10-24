Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Альфа-Банк учредил премию «Бизнес класса А»

24 октября 2019, 12:07
Фото: Альфа-Банк
Альфа-Банк учредил эксклюзивную премию «Бизнес класса А» для клиентов малого и среднего бизнеса.

Наш слоган − «банк класса А», то есть высшего качества. Премия «Бизнес класса А» − это знак качества, который присваивается лучшим клиентам: компаниям с эффективным, динамично растущим, конкурентоспособным бизнесом. Таким образом мы вводим новую практику на российском рынке − оценку клиентов на основе экспертизы Банка. Мы уверены, что статус «Бизнес класса А» станет для предпринимательского сообщества символом современного эффективного бизнеса и безупречной деловой репутации.

Денис Осин, член правления Альфа-Банка, руководитель блока «Малый бизнес»

До конца 2019 года Альфа-Банк присвоит статус «Бизнес класса А» 1 400 клиентам малого и среднего бизнеса, отобранным экспертами Банка на основе комплексной оценки.

При оценке клиентов малого бизнеса* учитываются следующие критерии:

— срок обслуживания в банке не менее полутора лет;

— рост выручки по счетам в банке на протяжении последних шести кварталов:

— зарплатный проект в банке;

— оплата налогов со счёта в банке;

— отсутствие репутационных рисков (к клиенту не применялись комплаенс-меры);

— активное участие в «Клубе клиентов» Альфа-Банка.

При оценке клиентов среднего бизнеса* учитывается:

— срок обслуживания в банке не менее пяти лет;

— устойчивая динамика развития;

— значимое положение на рынке своего региона.

Статус «Бизнес класса А» даёт клиенту право маркировать свой офис, продукцию, корпоративный сайт, страницы в социальных сетях знаком качества от Альфа-Банка (это специальные наклейки и онлайн-атрибуты от Банка).

Малый бизнес «класса А» также получает бонусы от «Клуба клиентов» Альфа-Банка для развития своего бизнеса. Речь идёт о бонусах и скидках на основные товары и услуги, необходимые любому современному предприятию: IT-консалтинг и ПО, реклама в интернете, юридические и бухгалтерские услуги, офисная телефония, системы безопасности, канцелярские товары и прочее. Общий эффект экономии при использовании бонусов «Клуба клиентов» в 2019 году превышает 300 тысяч рублей.

В Альфа-Банке обслуживается более 480 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса.

*В сегментации банка к малому бизнесу относятся ИП и компании с выручкой до 350 млн рублей в год, к среднему бизнесу − компании с выручкой от 350 млн рублей до 10 млрд рублей в год.

Материалы по теме
Альфа-Банк будет получать информацию о клиентах при помощи биометрических данныхОдним из организаторов выпуска облигаций «РОСНАНО» стал Альфа-БанкАльфа-Банк: облигации «Трансконтейнер» заинтересовали инвесторов
#Новости#Альфа-банк#Экономика
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59