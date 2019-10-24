Альфа-Банк учредил премию «Бизнес класса А»

Малый бизнес «класса А» также получает бонусы от «Клуба клиентов» Альфа-Банка для развития своего бизнеса. Речь идёт о бонусах и скидках на основные товары и услуги, необходимые любому современному предприятию: IT-консалтинг и ПО, реклама в интернете, юридические и бухгалтерские услуги, офисная телефония, системы безопасности, канцелярские товары и прочее. Общий эффект экономии при использовании бонусов «Клуба клиентов» в 2019 году превышает 300 тысяч рублей.