Сергей Цикалюк выступил на конференции «Трансформация: HR и Бизнес»

Любые изменения всегда болезненны, и нужна смелость, чтобы на них решиться. Формирование команды, каждый участник которой не просто на словах, но и на деле заинтересован в развитии компании и её успехе – стратегическая задача как для HR, так и для акционера. ВСК уже почти 30 лет на страховом рынке, и все эти годы мы понимали, что главная инвестиция, которая сделает компанию успешной и позволит ей расти, – это люди. И это не только обучение или социальный пакет, но и формирование уникальной корпоративной культуры. Эта культура обеспечивает мотивацию сотрудников на поиск возможностей для развития и поддержки коллег, а также отсутствие конфликта при внедрении нововведений. Наша команда сегодня делает компанию успешнее каждый день!Сергей Цикалюк