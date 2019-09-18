Белгородский священник подписал письмо в защиту фигурантов «московского дела»

Авторы обращения, среди которых настоятель Архиерейского подворья храма Святой Троицы села Новотроевка Белгородской области игумен Агафангел (Белых), призывают пересмотреть судебные решения в отношении фигурантов «московского дела». Они подчёркивают, что наказание должно быть «соразмерно нарушению закона».
В качестве примера священники приводят историю с Константином Котовым, которого осудили за «заступничество за других заключённых». Недоумение у авторов письма вызывает отказ судьи приобщить к делу видео, которое доказывает невиновность Котова и идёт вразрез с показаниями полицейских.
Вместе с этим священнослужители выступают против любого насилия как со стороны демонстрантов, так и со стороны представителей власти. Особый акцент в обращении делается на суровость приговоров фигурантам «московского дела» по сравнению с решениями судов по более тяжёлым преступлениям.
Письмо уже прокомментировал замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Он назвал данное обращение политической декларацией, которой можно «только попробовать бороться с властью, а не преображать мир на началах истины Христовой», подчеркнув, что «борьба с властью никогда не была и не будет миссией церкви».