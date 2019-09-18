Белгородский священник подписал письмо в защиту фигурантов «московского дела»

Письмо уже прокомментировал замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Он назвал данное обращение политической декларацией, которой можно «только попробовать бороться с властью, а не преображать мир на началах истины Христовой», подчеркнув, что «борьба с властью никогда не была и не будет миссией церкви».