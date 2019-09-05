Мужчину в Белгороде избили за то, что он вмешался в ссору двух приятелей

Ранее мы писали о том, что в Белгороде сын избил отца деревянным стулом. В августе двое белгородцев на даче убили уроженца Челябинской области и закопали тело на соседнем участке. А ещё одного белгородца осудят за то, что он в состоянии алкогольного опьянения убил мать.