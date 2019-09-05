Мужчину в Белгороде избили за то, что он вмешался в ссору двух приятелей

Его обидчиком оказался 19-летний житель Белгорода. По предварительным данным, во время ночной прогулки молодой человек вмешался в ссору двух приятелей. В итоге между ним и одним из мужчин вспыхнул конфликт, который закончился дракой. Подозреваемый избил оппонента так, что нанёс его здоровью тяжкий вред.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД региона.
Ранее мы писали о том, что в Белгороде сын избил отца деревянным стулом. В августе двое белгородцев на даче убили уроженца Челябинской области и закопали тело на соседнем участке. А ещё одного белгородца осудят за то, что он в состоянии алкогольного опьянения убил мать.