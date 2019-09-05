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Мужчину в Белгороде избили за то, что он вмешался в ссору двух приятелей

5 сентября 2019, 11:51
Фото: ИА «Бел.Ру»
С заявлением в отдел полиции обратился 35-летний пострадавший.

Его обидчиком оказался 19-летний житель Белгорода. По предварительным данным, во время ночной прогулки молодой человек вмешался в ссору двух приятелей. В итоге между ним и одним из мужчин вспыхнул конфликт, который закончился дракой. Подозреваемый избил оппонента так, что нанёс его здоровью тяжкий вред.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Ранее мы писали о том, что в Белгороде сын избил отца деревянным стулом. В августе двое белгородцев на даче убили уроженца Челябинской области и закопали тело на соседнем участке. А ещё одного белгородца осудят за то, что он в состоянии алкогольного опьянения убил мать.

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