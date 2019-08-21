Россия и Финляндия будут работать в области переработки отходов

Ректор Горного университета сообщил о том, что планируется создать команду из отраслевых компаний и университетов, которая направит совместные силы на развитие горнодобывающей отрасли. К концу этого года ожидают подписания таких соглашений с еще 4 вузами, а через некоторое время, их число по всему миру должно будет достигнуть 12, сообщило издание forpost-sz.