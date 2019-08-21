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Россия и Финляндия будут работать в области переработки отходов

21 августа 2019, 16:29
Фото: https://www.spmi.ru/
Ректор петербургского Горного университета Владимир Литвиненко подписал с директором Лаппеенрантского технологического университета (ЛТУ) Юха-Матти Сакса соглашение о совместной работе финского вуза и Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО.

Встреча и церемония подписания соглашения состоялись 21 августа в Хельсинки в рамках визита президента Владимира Путина в столицу Финляндии. Приоритетным направлением для созданного на базе петербургского университета Центра является развитие сырьевой отрасли посредством обеспечения высокого уровня обучения специалистов и интегрирования новейших технологий в производственный процесс отраслевых предприятий.

Ректор Горного университета сообщил о том, что планируется создать команду из отраслевых компаний и университетов, которая направит совместные силы на развитие горнодобывающей отрасли. К концу этого года ожидают подписания таких соглашений с еще 4 вузами, а через некоторое время, их число по всему миру должно будет достигнуть 12, сообщило издание forpost-sz.

Глава ЛТУ рассказал о том, что фактически сотрудничество между коллегами из двух стран длится уже годы. К тому же, между Лаппеенрантой и Санкт-Петербургом небольшое расстояние, которое позволяет активно записаться совместной научной деятельностью и проводить обмен обучающимися.

ЛТУ станет опорным вузом для Центра компетенций и сосредоточится на изучении способов улучшения продуктивности добычи ресурсов. Кроме того, его задачей станет развитие методов рециклинга отходов, рекультивация опасных веществ и меры по уменьшению загрязнения атмосферы со стороны парниковых газов, производимых предприятиями.

Недавно тему охраны окружающей среды обсудили лидеры РФ и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё. Взаимодействие стран в этой сфере может стать также залогом долгосрочного сотрудничества между странами на многие годы, отметил помощник главы Администрации президента России Кирилл Молодцов.

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