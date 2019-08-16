Афиша Белгорода: куда пойти на выходных?

Программа включает велопрогулку по парку, фотосессию с профессиональными фотографами и общение в кафе. А на память останутся фотографии, наполненные атмосферой радости и красоты.
Место: парк Победы
Время: 15:00
Телефон для справок: +7 (920) 558-63-32.
Без возрастных ограничений.
Соревнования сильнейших атлетов Белгородской области в следующих дисциплинах:
Место: клуб «ЭРА» (2-й Карьерный пер. Д.10 здание ДОСААФ)
Время: 11:00
Без возрастных ограничений
В фестивале принимают участие самодеятельные солисты, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли, авторы-исполнители из числа военнослужащих, ветеранов боевых действий и членов их семей, участников молодёжных патриотических объединений.
Место: музей боевой славы «Третье ратное поле России», п. Прохоровка, ул. Парковая, 48.
Время: 13:00
Телефон для справок: +7 (47242) 2-19-74.
Организаторы проекта «Театральный сезон» приглашают на новую субботнюю программу в рамках летнего фестиваля под открытым небом.
В этот вечер на фестивальной театральной набережной для зрителей:
17:30-18:30 Выступление театра эстрадных миниатюр «Без антракта» и детского театрального коллектива «Сад Мельпомены».
18:30-18:50 Показ творческой программы от театральной студии «Молоко».
18:50-19:00 Трансляция мастер-класса «Уникальное дело» от театрального режиссёра и педагога Дмитрия Крымова
19:00-21:00 Онлайн-трансляция драматического спектакля «Мадонна с цветком» в рамках празднования 84-летия со дня рождения Олега Табакова
Место: парк Победы
Время: 18:00
Место: Центр актуальной драмы («ЦАД» — Театр), БЦ «Контакт», ул. Королёва 2а, 1-й корпус, 4 этаж.
Время: 19:30
Телефон для справок: +7 (951) 130-38-62.
18:00 до 22:00 посетители смогут бесплатно познакомиться с действующими выставками: «Мгновение жизни», «Белгород в объективе».
Под отрытым небом для гостей вечера будут работать фотовыставка о театре и тематическая фотозона.
В 19:00 в малом выставочном зале все желающие смогут посетить интерактивную лекцию «Такой разный театр».
В 20:00 независимый молодёжный театр «Новая сцена-2» приглашает на спектакль «Пришёл мужчина к женщине» по пьесе Семёна Злотникова. Количество мест ограничено.
Место: Белгородская галерея фотоискусства им В. А. Собровина, ул. Попова, 69.
Время: 18:00
Подробности по тел.: +7(4722) 31-35-36.
Белгородский независимый театр «Новая сцена 2»
Место: Белгородская галерея фотоискусства им В. А. Собровина, ул. Попова, 69.
Время: 20:00
Телефон для справок: +7 (920) 561-75-61.
Авторский театр «Спичка»
Место: Белгород, ул. Победы, 83б, 2 этаж
Время: 20:00
Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22.
Белгородский независимый театр «Новая сцена 2»
Телефон для справок: +7 (920) 561-75-61.
Место проведения: Центр народного творчества, ул. Широкая, 1.
Время: 19:30.
дискотека под открытым небом
Фестиваль красок ColorFest — это любимая танцевальная музыка, килограммы натуральной краски, сотни людей в белом и яркие фотографии на память!
Место: Центральный парк культуры и отдыха, площадка «Роллердром».
Время: 14:00.
Телефон для справок: +7 (4722) 26-74-20
Вход свободный.