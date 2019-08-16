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Афиша Белгорода: куда пойти на выходных?

16 августа 2019, 09:49
Представляем подборку самых интересных событий предстоящих выходных 17-18 августа.

17 августа

Велодевичник «Леди на велосипеде» (0+)

Программа включает велопрогулку по парку, фотосессию с профессиональными фотографами и общение в кафе. А на память останутся фотографии, наполненные атмосферой радости и красоты.

Место: парк Победы

Время: 15:00

Телефон для справок: +7 (920) 558-63-32.

Без возрастных ограничений.

17 августа

Финал «Богатырского рейтинга 2019»

Соревнования сильнейших атлетов Белгородской области в следующих дисциплинах:

  1. Стрельба из лука
  2. Бег 100 м.
  3. Борьба по правилам сумо
  4. Эстафета.
  5. Работа аттракционов.
  6. Праздничная каша и чай приготовленные на костре!
  7. Дегустация спортивного питания.

Место: клуб «ЭРА» (2-й Карьерный пер. Д.10 здание ДОСААФ)

Время: 11:00

Без возрастных ограничений

17 августа

III Всероссийский фестиваль солдатской песни «Поле славы» (6+)

В фестивале принимают участие самодеятельные солисты, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли, авторы-исполнители из числа военнослужащих, ветеранов боевых действий и членов их семей, участников молодёжных патриотических объединений.

Место: музей боевой славы «Третье ратное поле России», п. Прохоровка, ул. Парковая, 48.

Время: 13:00

Телефон для справок: +7 (47242) 2-19-74.

17 августа

Фестиваль «Театральный сезон» (0+)

Организаторы проекта «Театральный сезон» приглашают на новую субботнюю программу в рамках летнего фестиваля под открытым небом.

В этот вечер на фестивальной театральной набережной для зрителей:

17:30-18:30 Выступление театра эстрадных миниатюр «Без антракта» и детского театрального коллектива «Сад Мельпомены».

18:30-18:50 Показ творческой программы от театральной студии «Молоко».

18:50-19:00 Трансляция мастер-класса «Уникальное дело» от театрального режиссёра и педагога Дмитрия Крымова

19:00-21:00 Онлайн-трансляция драматического спектакля «Мадонна с цветком» в рамках празднования 84-летия со дня рождения Олега Табакова

Место: парк Победы

Время: 18:00

17 августа

Презентация текста Ивана Вырыпаева «Иранская конференция» (18+)

Место: Центр актуальной драмы («ЦАД» — Театр), БЦ «Контакт», ул. Королёва 2а, 1-й корпус, 4 этаж.

Время: 19:30

Телефон для справок: +7 (951) 130-38-62.

17 августа

Ночь фотографии «Закулисье» (6+)

18:00 до 22:00 посетители смогут бесплатно познакомиться с действующими выставками: «Мгновение жизни», «Белгород в объективе».

Под отрытым небом для гостей вечера будут работать фотовыставка о театре и тематическая фотозона.

В 19:00 в малом выставочном зале все желающие смогут посетить интерактивную лекцию «Такой разный театр».

В 20:00 независимый молодёжный театр «Новая сцена-2» приглашает на спектакль «Пришёл мужчина к женщине» по пьесе Семёна Злотникова. Количество мест ограничено.

Место: Белгородская галерея фотоискусства им В. А. Собровина, ул. Попова, 69.

Время: 18:00

Подробности по тел.: +7(4722) 31-35-36.

17 августа

Спектакль «Пришёл мужчина к женщине» по пьесе Семёна Злотникова (18+)

Белгородский независимый театр «Новая сцена 2»

Место: Белгородская галерея фотоискусства им В. А. Собровина, ул. Попова, 69.

Время: 20:00

Телефон для справок: +7 (920) 561-75-61.

18 августа

Бытовая монодрама в небытовой форме «Франция» (16+)

Авторский театр «Спичка»

Место: Белгород, ул. Победы, 83б, 2 этаж

Время: 20:00

Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22.

18 августа

Блиц-спектакль «Магазин» (16+)

Белгородский независимый театр «Новая сцена 2»

Телефон для справок: +7 (920) 561-75-61.

Место проведения: Центр народного творчества, ул. Широкая, 1.

Время: 19:30.

18 августа

Фестиваль красок COLORFEST (0+)

дискотека под открытым небом

Фестиваль красок ColorFest — это любимая танцевальная музыка, килограммы натуральной краски, сотни людей в белом и яркие фотографии на память!

Место: Центральный парк культуры и отдыха, площадка «Роллердром».

Время: 14:00.

Телефон для справок: +7 (4722) 26-74-20

Вход свободный.

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