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Posted 29 июля 2019, 13:52

Published 29 июля 2019, 13:52

Modified 20 августа 2024, 03:15

Updated 20 августа 2024, 03:15

Три вьетнамца сядут в тюрьму за незаконное пересечение границы в Белгородской области

Три вьетнамца сядут в тюрьму за незаконное пересечение границы в Белгородской области

29 июля 2019, 13:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В мае они пешком перешли границу в Борисовском районе.

Три гражданина Вьетнама 16 мая пешком перешли границу России в обход пункта пропуска. Они следовали из Золочевского района Харьковской области в Казачье-Рудченское Борисовского района. Документов на право въезда в Россию у них не было.

Нарушителей задержали в этот же день. Позже на суде иностранцы свою вину не отрицали. Их признали виновными по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса за пересечение государственной границы группой лиц без надлежащего разрешения.

Каждый подсудимый получил пять месяцев колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщили на сайте Борисовского районного суда.

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#Новости#Общество#Борисовский район#Иностранцы#Районный суд#Нелегалы#Вьетнам
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