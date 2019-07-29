Три вьетнамца сядут в тюрьму за незаконное пересечение границы в Белгородской области

Posted 29 июля 2019, 13:52
Published 29 июля 2019, 13:52
Modified 20 августа 2024, 03:15
Updated 20 августа 2024, 03:15
Три гражданина Вьетнама 16 мая пешком перешли границу России в обход пункта пропуска. Они следовали из Золочевского района Харьковской области в Казачье-Рудченское Борисовского района. Документов на право въезда в Россию у них не было.
Нарушителей задержали в этот же день. Позже на суде иностранцы свою вину не отрицали. Их признали виновными по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса за пересечение государственной границы группой лиц без надлежащего разрешения.
Каждый подсудимый получил пять месяцев колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщили на сайте Борисовского районного суда.