Жителя Губкина приговорили к колонии за убийство собутыльника

Posted 28 июня 2019, 10:40
Published 28 июня 2019, 10:40
Modified 20 августа 2024, 03:14
Updated 20 августа 2024, 03:14
Установлено, что днём 21 ноября прошлого года 57-летний житель Губкина со знакомым распивал алкоголь в подъезде одного из домов по ул. Севастопольская. Во время «застолья» между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подсудимый два раза ударил ножом 50-летнего оппонента в спину.
Па данным областного СУ СКР, судья признал мужчину виновным в убийстве. Ближайшие 9,5 лет он проведёт в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года.