Жителя Губкина приговорили к колонии за убийство собутыльника

Установлено, что днём 21 ноября прошлого года 57-летний житель Губкина со знакомым распивал алкоголь в подъезде одного из домов по ул. Севастопольская. Во время «застолья» между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подсудимый два раза ударил ножом 50-летнего оппонента в спину.