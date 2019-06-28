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Posted 28 июня 2019, 10:40

Published 28 июня 2019, 10:40

Modified 20 августа 2024, 03:14

Updated 20 августа 2024, 03:14

Жителя Губкина приговорили к колонии за убийство собутыльника

Жителя Губкина приговорили к колонии за убийство собутыльника

28 июня 2019, 10:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Убийство
Собранные следствием доказательства суд счёл достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Установлено, что днём 21 ноября прошлого года 57-летний житель Губкина со знакомым распивал алкоголь в подъезде одного из домов по ул. Севастопольская. Во время «застолья» между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подсудимый два раза ударил ножом 50-летнего оппонента в спину.

Па данным областного СУ СКР, судья признал мужчину виновным в убийстве. Ближайшие 9,5 лет он проведёт в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года.

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