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Posted 13 мая 2019,, 10:20

Published 13 мая 2019,, 10:20

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородцы пройдут тест на компьютерную грамотность

13 мая 2019, 10:20
В Белгороде проведут первый Digital Диктант.

В России пройдёт первый Digital Диктант, участники которого смогут проверить навыки работы с компьютером и знания правил безопасности в Сети. Акция состоится в год 25-летия существования Рунета.

Самая крупная проверка знаний информационных технологий, организованная РОЦИТ, РАЭК и Microsoft, продлится с 18 по 24 мая. В Белгородской области её проведёт IT-кластер при поддержке департамента цифрового развития региона.

Участников акции ждут в НИУ «БелГУ» и БГТУ им. В. Г. Шухова. Для тех, кто не сможет прийти лично, тест будет доступен на портале мероприятия и в приложении. В диктант войдут 30 вопросов, разделённых по возрастным категориям и трём смысловым блокам: компьютерная грамотность, работа с интернетом и соцсетями, кибербезопасность.

Организаторы подчеркнули важность компьютерной грамотности в современном мире, отметив, что по темпам роста потребления цифровых услуг Россия замыкает тройку лидеров. Тест участники акции смогут пройти на компьютерах учреждений или собственных устройствах.

Для участия в диктанте необходимо пройти регистрацию. Допускается участие на любой из площадок: Белгород, ул. Победы, 85, НИУ «БелГУ» (ссылка на участие), ул. Костюкова, 46, БГТУ им. В. Г. Шухова (ссылка на участие). Начало мероприятия − 18 мая в 12:00.

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#Новости#Общество#Компьютерная грамотность#Цифровой диктант#Белгородский IT-кластер
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