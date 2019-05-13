Белгородцы пройдут тест на компьютерную грамотность

Posted 13 мая 2019,, 10:20
Published 13 мая 2019,, 10:20
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В России пройдёт первый Digital Диктант, участники которого смогут проверить навыки работы с компьютером и знания правил безопасности в Сети. Акция состоится в год 25-летия существования Рунета.
Самая крупная проверка знаний информационных технологий, организованная РОЦИТ, РАЭК и Microsoft, продлится с 18 по 24 мая. В Белгородской области её проведёт IT-кластер при поддержке департамента цифрового развития региона.
Участников акции ждут в НИУ «БелГУ» и БГТУ им. В. Г. Шухова. Для тех, кто не сможет прийти лично, тест будет доступен на портале мероприятия и в приложении. В диктант войдут 30 вопросов, разделённых по возрастным категориям и трём смысловым блокам: компьютерная грамотность, работа с интернетом и соцсетями, кибербезопасность.
Организаторы подчеркнули важность компьютерной грамотности в современном мире, отметив, что по темпам роста потребления цифровых услуг Россия замыкает тройку лидеров. Тест участники акции смогут пройти на компьютерах учреждений или собственных устройствах.