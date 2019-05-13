Белгородцы пройдут тест на компьютерную грамотность

Участников акции ждут в НИУ «БелГУ» и БГТУ им. В. Г. Шухова. Для тех, кто не сможет прийти лично, тест будет доступен на портале мероприятия и в приложении. В диктант войдут 30 вопросов, разделённых по возрастным категориям и трём смысловым блокам: компьютерная грамотность, работа с интернетом и соцсетями, кибербезопасность.