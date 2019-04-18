К дачному сезону готовимся заблаговременно

Многие жители региона переедут в свои загородные дома, чтобы быть поближе к природе и огороду. При этом каждый второй задумывается над тем, как уехать «со спокойной душой» и не переживать за оставленную без присмотра квартиру.
Несколько простых, но очень важных правил от Белгородэнергосбыта, соблюдение которых сделает ваше пребывание в отпуске за пределами региона или на даче комфортным.
Перед отъездом необходимо оплатить все счета за потреблённую электроэнергию, в том числе – погасить имеющуюся задолженность. Это избавит вас от начисления пени на просроченную задолженность либо (что ещё хуже) – от ограничения электроснабжения за неуплату.
Отключите все бытовые электроприборы, то есть вытащите все электрические вилки из розеток. Если в квартире всё-таки остаются включёнными холодильник или телевизор (в режиме ожидания), отключать вводные автоматы не нужно. К тому же, без электричества не будет работать охранная сигнализация, если она есть. В таком случае необходимо предусмотреть внесение небольшого авансового платежа поставщику электроэнергии, предназначенного для компенсации затрат на потребляемую приборами электроэнергию.
Не поленитесь, обратите внимание на срок поверки счётчика электроэнергии. Если в ваше отсутствие управляющая компания признает прибор учёта непригодным к дальнейшим расчётам по причине истечения срока поверки, а сбытовая компания на основании акта УК выведет прибор из расчётов, то в течение трёх расчётных периодов начисления будут производиться по среднему потреблению, а затем – по нормативам с повышающим коэффициентом. И позднее вы не сможете повлиять на ситуацию, поскольку постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года предусмотрено, что если индивидуальный прибор учёта неисправен и потребителем не исполнена обязанность по устранению этой неисправности, то за период временного отсутствия владельца в занимаемом жилом помещении перерасчёт не производится. Также следует учесть, что в соответствии с последними требованиями законодательства при отсутствии проживающих в жилом помещении граждан объём коммунальных услуг рассчитывается с учётом количества собственников помещения.
И напоследок ещё один важный совет. Чтобы избежать начисления по среднему потреблению, поручите родственникам или знакомым передавать в Белгородэнергосбыт показания вашего счётчика электроэнергии с 28 по 30(31) число каждого месяца. А если будет возможность – делайте это самостоятельно через сайт компании либо по телефонам 1-3-5-7 или (4722) 23-08-49.
Также можно обратиться к голосовому роботу Белгородэнергосбыта по телефону (4722) 77-08-49. Поговорив хоть раз с нашим помощником, вы убедитесь, что передавать показания прибора учёта такому собеседнику не составляет никакого труда.