К дачному сезону готовимся заблаговременно

Не поленитесь, обратите внимание на срок поверки счётчика электроэнергии. Если в ваше отсутствие управляющая компания признает прибор учёта непригодным к дальнейшим расчётам по причине истечения срока поверки, а сбытовая компания на основании акта УК выведет прибор из расчётов, то в течение трёх расчётных периодов начисления будут производиться по среднему потреблению, а затем – по нормативам с повышающим коэффициентом. И позднее вы не сможете повлиять на ситуацию, поскольку постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года предусмотрено, что если индивидуальный прибор учёта неисправен и потребителем не исполнена обязанность по устранению этой неисправности, то за период временного отсутствия владельца в занимаемом жилом помещении перерасчёт не производится. Также следует учесть, что в соответствии с последними требованиями законодательства при отсутствии проживающих в жилом помещении граждан объём коммунальных услуг рассчитывается с учётом количества собственников помещения.