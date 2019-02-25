СИБУР перечислил в бюджет РФ 100 млн долларов за кредит ФНБ

Как пишет издание Nashgorod.ru, в 2015 году было проблемно привлечь госсредства в коммерческий проект. У этой идеи были оппоненты, которые считали, что из средств ФНБ бизнес кредитовать нельзя, несмотря на значимость проекта. Все же займ был выдан на жестких условиях. Государство ежегодно получает десятки миллионов долларов за проценты по кредиту. Все было настроено на то, чтобы обеспечить максимальную защиту и возвратность средств ФНБ. Оказалось, что получаемая ФНБ прибыль от инвестиций в строительство «ЗапСибНефтехим» гораздо больше, чем средняя доходность от гособлигаций США, в которых ФНБ размещал значительную часть средств.