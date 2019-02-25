СИБУР перечислил в бюджет РФ 100 млн долларов за кредит ФНБ

Posted 25 февраля 2019,, 10:16
Published 25 февраля 2019,, 10:16
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как пишет издание Nashgorod.ru, в 2015 году было проблемно привлечь госсредства в коммерческий проект. У этой идеи были оппоненты, которые считали, что из средств ФНБ бизнес кредитовать нельзя, несмотря на значимость проекта. Все же займ был выдан на жестких условиях. Государство ежегодно получает десятки миллионов долларов за проценты по кредиту. Все было настроено на то, чтобы обеспечить максимальную защиту и возвратность средств ФНБ. Оказалось, что получаемая ФНБ прибыль от инвестиций в строительство «ЗапСибНефтехим» гораздо больше, чем средняя доходность от гособлигаций США, в которых ФНБ размещал значительную часть средств.
«При этом средства ФНБ были предоставлены на возвратной основе с доходностью, превышающей традиционные инструменты инвестирования по этому механизму», - рассказал замминистра экономического развития РФ Илья Торосов.
Ранее он приезжал в Тобольск на стройплощадку «ЗапСибНефтехима» и сказал, что кредит Фонда национального благосостояния России, данный СИБУРу, обеспечил мощный синергетический эффект - государство дало взможность реализовать инфраструктурный проекта, обеспечивающий создание рабочих мест, диверсификацию экономики, импортозамещение продукции и воплощение значительного несырьевого экспортного потенциала. Торосов, в сою очередь, отметил, опережающие сроки воплощения в жизнь этого проекта и его общую стоимость, оказавшуюся ниже ранее утвержденного бюджета.
Член правления, управляющий директор СИБУРа Алексей Козлов сказал, что реализация проекта «ЗапСибНефтехима» оказала мультипликативное влияние на смежные отрасли. Поставками продукции занимались 100 компаний из 35 регионов РФ, которые заработали в общем 280 миллиардов рублей.
Ежегодно выпуская по два миллиона тонн полимеров, «ЗапСибНефтехим» сможет предложить новые продуктовые решения таким отраслям как строительство, ЖКХ, автомобилестроение, медицина, упаковка для продуктов питания и т.д. На основе годового объема продукции предприятия можно изготовить два миллиона километров прочных водопроводных труб и заменить ими все ржавые трубы в России.
Полиэтилен и полипропилен применяются для изготовления пленок, напорных труб (используются в водо- и газоснабжении), жесткой тары для разных отраслей промышленности (от флаконов до резервуаров), листов, деталей станков и оборудования в таких отраслях как машиностроение, приборостроение. Кроме того, эти вещества используются для производства транспортной тары (ящиков, контейнеров), многослойной упаковки, литьевых изделий, оболочек проводов и кабелей, покрытий/ламинации упаковки, а также изделий, получаемых методами формования и экструзии.
«ЗапСибНефтехим» способен осуществлять выпуск двух миллионов тонн полимеров в год. Это даст новые продуктовые решения таким отраслям как строительство, ЖКХ, автомобилестроение, медицина, упаковка для продуктов питания.
При этом экспорт продукции завода составит 140 миллиардов рублей.
Российские производители смогут расширить бизнес за счет появления в Сибири нового нефтехимического комбината. В плюсе останется и Тюменская область, бюджет которой пополнится дополнительными налоговыми отчислениями, а экономика получит толчок.