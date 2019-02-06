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Posted 6 февраля 2019, 14:03

Published 6 февраля 2019, 14:03

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Писатель Александр Проханов встретится с белгородцами

6 февраля 2019, 14:03
Член секретариата Союза писателей России проведёт публичную лекцию в НИУ «БелГУ», а после встретится с губернатором Евгением Савченко.

Александр Проханов посетит НИУ «БелГУ» 8 февраля. Известный политический деятель, журналист, публицист ознакомится с музеем истории университета, геолого-минералогическим музеем, Центром гражданско-патриотического воспитания. Экскурсию по вузу для гостя проведёт ректор БелГУ Олег Полухин.

В 12 часов в аудитории 3-13 15 корпуса Александр Проханов выступит с двухчасовой публичной лекцией, а после встретится с губернатором Белгородской области Евгением Савченко.

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