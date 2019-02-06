Писатель Александр Проханов встретится с белгородцами

Posted 6 февраля 2019, 14:03
Published 6 февраля 2019, 14:03
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Александр Проханов посетит НИУ «БелГУ» 8 февраля. Известный политический деятель, журналист, публицист ознакомится с музеем истории университета, геолого-минералогическим музеем, Центром гражданско-патриотического воспитания. Экскурсию по вузу для гостя проведёт ректор БелГУ Олег Полухин.
В 12 часов в аудитории 3-13 15 корпуса Александр Проханов выступит с двухчасовой публичной лекцией, а после встретится с губернатором Белгородской области Евгением Савченко.