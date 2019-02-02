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Posted 2 февраля 2019, 10:21

Published 2 февраля 2019, 10:21

Modified 20 августа 2024, 03:12

Updated 20 августа 2024, 03:12

Семь мошеннических схем. Как не стать жертвой

Семь мошеннических схем. Как не стать жертвой

2 февраля 2019, 10:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Объявления, СМС, социальные сети, телефонные звонки и другие подстерегающие опасности.

О распространённых схемах мошенничества рассказали полицейские. Как вас попытаются обмануть и что нужно сделать, чтобы обезопасить себя и свои финансы.

Схема 1. Через сайты бесплатных объявлений

Как обманывают. Мошенник может быть как продавцом, так и покупателем. Он просит номер банковской карты, чтобы перечислить задаток. Потом «клиенту» сообщают, что ему поступит СМС с кодом, без которого деньги перевести нельзя. Вы этот код сообщаете – и вуаля! Мошенник получает доступ к вашему банковскому счёту.

Как бороться. Если у вас просят код из СМС для перевода на карту или информацию с обратной стороны карты – это мошенники. Чтобы перевести деньги, достаточно 16-значного номера карты. Проверить честность продавца можно, например, узнав, к какому региону принадлежит номер его телефона.

Схема 2. «Блокировка» банковской карты

Как обманывают. Вам приходит СМС, что ваша банковская карта заблокирована или с неё списали деньги. Чтобы разобраться, просят позвонить по указанному номеру. Незнакомец просит реквизиты или самого потерпевшего провести манипуляции через банкомат. В итоге люди сами переводят преступникам деньги.

Как бороться. Не верьте подозрительным СМС. Звонить нужно сразу в банк по номеру, который указан на самой карте или на сайте банка. Сотрудники банка никогда не просят ПИН-код. Разблокировать банковскую карту через обычный терминал невозможно.

Схема 3. «Компенсация»

Как обманывают. Незнакомец по телефону представляется полицейским или сотрудником финансового отдела и сообщает, что вы купили некачественные активные добавки, медицинское оборудование и так далее. Виновных, конечно, задержали, а вам положена крупная компенсация. Но чтобы её получить, нужно заплатить налог в 13 %. Вы переводите деньги и остаётесь ни с чем.

Как бороться. Задайте простые вопросы: когда вы покупали БАДы, как они назывались и т. д. Преступник не сможет на них ответить и бросит трубку.

Схема 4. «Помогите» в соцсетях

Как обманывают. Вам пишет друг и просит одолжить денег – на лечение зубов, похороны родственника и т. д. Вы перечисляете деньги, а потом оказывается, что страницу взломали и вас обманули.

Как бороться. Не спешите отправлять деньги такому «другу». Позвоните ему или зайдите в гости. Чаще всего друг не подозревает, что он нуждается.

Схема 5. Ваш сын попал в ДТП

Как обманывают. Вам звонит «полицейский» и говорит, что родственник попал в аварию или ещё в какую передрягу – избил человека или попался с наркотиками. Вам предлагают решить проблему за деньги.

Как бороться. Прервите разговор и позвоните родственнику лично. Наверняка с ним всё в порядке.

Схема 6. Телефонные вирусы

Как обманывают. На телефон приходит рекламная СМС или ММС со ссылкой. При переходе по ней на телефон попадает вирус. Он обнаруживает банковские счета, списывает деньги и удаляется.

Как бороться. Не переходить по ссылкам из СМС, которым не доверяете. Установите антивирус.

Схема 7. Личная встреча

Как обманывают. Вы разместили в интернете объявление. Вам звонят из «полиции» или «администрации» и просят приехать. По пути вам перезванивают и просят закинуть немного денег на телефон и привезти чек, чтобы потом расплатиться. Вы делаете «доброе дело», приезжаете, а такой сотрудник там не работает, телефон уже недоступен.

Как бороться. Спросите незнакомца, где он работает и где именно хочет встретиться. Скорее всего, он запутается в нюансах. В любом случае не помогайте до того, пока не встретитесь с человеком лично.

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