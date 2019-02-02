Семь мошеннических схем. Как не стать жертвой

Как обманывают. Незнакомец по телефону представляется полицейским или сотрудником финансового отдела и сообщает, что вы купили некачественные активные добавки, медицинское оборудование и так далее. Виновных, конечно, задержали, а вам положена крупная компенсация. Но чтобы её получить, нужно заплатить налог в 13 %. Вы переводите деньги и остаётесь ни с чем.