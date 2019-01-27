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Драгоценные сказы

Удивительные истории собрал для нас Павел Бажов. Каждый сказ как горсть самоцветов – переливается, искрится живая речь, по особому поведано о несметных земных богатствах, о сильных духом людях. Его книги переведены на десятки языков мира, но переводчики отмечают, что сделать это было лингвистически очень трудно. Мы подготовили для Вас несколько интересных фактов.

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