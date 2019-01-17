Белгородка пришла в бассейн с 75 тысячами рублей и лишилась их

С заявлением об исчезновении солидной суммы денег к полицейским обратилась 39-летняя жительница Белгорода. Женщина оставила сумку в раздевалке бассейна, а когда вернулась, то недосчиталась 75 тыс. рублей и 100 евро, отложенных на покупку шубы.
Вором оказался ранее судимый 26-летний белгородец. По версии следствия, он пробрался в женскую раздевалку и залез в незапертый шкафчик, где и находилась сумка потерпевшей.
Всю украденную сумму злоумышленник потратил на себя. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, за кражу ему грозит до пяти лет заключения, сообщает УМВД России по Белгородской области.