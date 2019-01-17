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Белгородка пришла в бассейн с 75 тысячами рублей и лишилась их

17 января 2019, 13:59
Фото: pixabay.com
Правоохранительные органы Белгорода задержали местного жителя по подозрению в крупной краже.

С заявлением об исчезновении солидной суммы денег к полицейским обратилась 39-летняя жительница Белгорода. Женщина оставила сумку в раздевалке бассейна, а когда вернулась, то недосчиталась 75 тыс. рублей и 100 евро, отложенных на покупку шубы.

Вором оказался ранее судимый 26-летний белгородец. По версии следствия, он пробрался в женскую раздевалку и залез в незапертый шкафчик, где и находилась сумка потерпевшей.

Всю украденную сумму злоумышленник потратил на себя. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, за кражу ему грозит до пяти лет заключения, сообщает УМВД России по Белгородской области.

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