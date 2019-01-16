Жители города Шахты поблагодарили спасателей и власти за действия после взрыва дома

С момента взрыва в девятиэтажном доме в городе Шахты прошло два дня. В среду в городе объявлен траур. Известно о пяти погибших.
В траурных мероприятиях и гражданской панихиде принимал участие губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что всем пострадавшим будет оказана помощь.
Между тем сами горожане отмечают слаженную и оперативную работу всех городских и экстренных служб, а также местных и региональных властей. Сразу после взрыва на место происшествия приехали все ответственные службы, рассказала RostovGazeta одна из жителей дома на улице Хабарова.
«Мы проснулись от хлопка и вышли в коридор, где уже были другие соседи. Никто ничего не понял, и мы легли дальше спать, позже поступил звонок с информацией о взрыве», − рассказала местная жительница.
По её словам, только когда они вышли на улицу, увидели, что взрывом снесло два этажа дома.
Напомним, что взрыв в Шахтах произошел в понедельник 14 января утром. В городе был введён режим ЧС.