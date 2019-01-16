18 женщин депортировали из России с территории Белгородской области за год

Так, за весь 2018 год сотрудники белгородского управления ФССП выслали на родину 361 иностранца.
В числе нарушителей оказались люди из самых разных стран: 123 гражданина Бангладеш, 57 украинцев, 29 пакистанцев, 41 вьетнамец, 20 человек из Узбекистана и 18 – из Шри-Ланки.
Помимо этого, покинуть Россию пришлось гражданам Таджикистана (11 человек), Афганистана (10), Молдовы (8), Турции, Индии, Нигерии, Судана, Алжира, а также Боснии и Герцеговины. В государства дальнего и ближнего зарубежья отправлены 18 женщин.
В международные аэропорты Воронежа и Москвы их всех сопровождали сотрудники спецотдела белгородского УФССП. В минувшем году специалисты также помогали другим территориальным органам службы в сопровождении 255 украинцев до приграничного пропускного пункта.