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18 женщин депортировали из России с территории Белгородской области за год

16 января 2019, 09:56
Фото: pixabay.com
Нарушение режима пребывания на территории РФ стало причиной для принудительного выдворения из страны нескольких сотен представителей зарубежных государств.

Так, за весь 2018 год сотрудники белгородского управления ФССП выслали на родину 361 иностранца.

В числе нарушителей оказались люди из самых разных стран: 123 гражданина Бангладеш, 57 украинцев, 29 пакистанцев, 41 вьетнамец, 20 человек из Узбекистана и 18 – из Шри-Ланки.

Помимо этого, покинуть Россию пришлось гражданам Таджикистана (11 человек), Афганистана (10), Молдовы (8), Турции, Индии, Нигерии, Судана, Алжира, а также Боснии и Герцеговины. В государства дальнего и ближнего зарубежья отправлены 18 женщин.

В международные аэропорты Воронежа и Москвы их всех сопровождали сотрудники спецотдела белгородского УФССП. В минувшем году специалисты также помогали другим территориальным органам службы в сопровождении 255 украинцев до приграничного пропускного пункта.

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#Новости#Аэропорт#Иностранцы#Женщины#Уфссп россии#Департация#Происшествия
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