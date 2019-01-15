Погода в международный день The Beatles: сильный ветер с порывами и снег

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области 16 января будет облачно с прояснениями.
Ожидается небольшой снег, ночью в отдельных районах возможен умеренный снег. Выпадет от 2 до 4 мм осадков. Автомобилистов предупреждают о гололедице на дорогах.
Ночью ветер будет дуть переменных направлений, днём – западный. Скорость ветра ожидается 5-10 м/с, местами возможны порывы до 13 м/с.
Температура воздуха ночью 5-10º мороза, при прояснениях столбик термометра опустится до 13º ниже нуля. Днём будет немного теплее – 2-7º мороза.