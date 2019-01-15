Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Погода в международный день The Beatles: сильный ветер с порывами и снег

15 января 2019, 14:22
Фото: pixabay.com
16 января в Белгородской области ожидается снег, ветер с порывами до 13 м/с и гололедица. Будет рок-н-ролльно.
Сюжет
Погода

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области 16 января будет облачно с прояснениями.

Ожидается небольшой снег, ночью в отдельных районах возможен умеренный снег. Выпадет от 2 до 4 мм осадков. Автомобилистов предупреждают о гололедице на дорогах.

Ночью ветер будет дуть переменных направлений, днём – западный. Скорость ветра ожидается 5-10 м/с, местами возможны порывы до 13 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10º мороза, при прояснениях столбик термометра опустится до 13º ниже нуля. Днём будет немного теплее – 2-7º мороза.

#Новости#Сильный ветер#Погода#Ветер#Снег#Ухудшение погоды#Голосование по Конституции#Общество
Подпишитесь
Дежурных групп для младших школьников в Белгородской области не будет
Сегодня, 19:29
Гладков: Ни по одному белгородцу сокращения выплат в 2023 году не будет
Сегодня, 09:59
У белгородских бюджетников принудительно забирают однодневный заработок для военных
Сегодня, 19:47
При обстреле Шебекино в Белгородской области погибла женщина
Сегодня, 11:29
В Валуйском горокруге со стороны Украины обстреляли село
Сегодня, 11:34
В Белгороде будут судить директора института за мошенничество
Сегодня, 15:11